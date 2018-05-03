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09 апреля 2018

De Beers получила одобрение на 23 из 54 лицензий на разработку и добычу алмазов в Южной Африке

24 апреля 2018
Новости
De Beers сообщила, что Южноафриканский департамент минеральных ресурсов (South Africa’s Department of Mineral Resources, DMR) одобрил 23 из 54 лицензий на разработку и добычу алмазов, запрошенных ее местным подразделением.
Старший руководитель группы по коммуникациям с производителями бриллиантов Дэвид Джонсон (David Johnson) сообщил агентству  Rough&Polished в эксклюзивном интервью, что все одобренные лицензии на разработку и добычу алмазов находятся в провинциях Фри-Стейт, Лимпопо и в Северо-Капской провинции. 
«Мы надеемся, что оставшееся 31 заявление на разработку  и добычу алмазов также будет одобрено, - заявил он. – Мы думаем, что Южная Африка остается чрезвычайно перспективным участком для разведки минеральных ресурсов, и она останется основной целью для наших программ по геологоразведке в будущем».
Филипп Бартон (Phillip Barton), генеральный директор  De Beers Consolidated Mines (DBCM), сообщил в прошлом октябре, что компания два года ожидала ответа по поводу запросов на лицензии на разработку и добычу алмазов от Южноафриканского департамента минеральных ресурсов.
В Октябре DBCM приостановила выделение средств из своего годового бюджета в объеме 40 млн рандов ($3,33 млн) на геологоразведочные работы, проводимые компанией Greenfields, после того как переговоры с тогдашним министром по делам полезных ископаемых Мосебензи Зване (Mosebenzi Zwane) не принесли результатов.
«К сожалению, за последние несколько лет, хотя мы и заложили это в наши бюджеты, мы потратили меньше денег на эти цели, причем до такой степени, что, вероятно, в следующем году не потратим на разведку в Южной Африке вообще ничего, - приводит издание Mining Weekly слова Бартона на тот момент. – Причина в том, что, хотя мы и очень хотим вести геологоразведочные работы в Южной Африке, у нас нет лицензий на разведку, предоставленных нам на данный момент». 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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