«Индийской бриллиантовой неделе» положено уверенное начало

24 апреля 2018

Церемония открытия "Индийской бриллиантовой недели" Фото: Индийская алмазная биржа

Более 1 000 посетителей из Индии и других стран мира собрались в Мумбае, чтобы принять участие в «Индийской бриллиантовой неделе» (The Bharat Diamond Week), которая проходит в здании Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) с 23 по 25 апреля 2018 года.«Индийская бриллиантовая неделя» была официально открыта вчера генеральным консулом США в Мумбае Его Превосходительством Эдгардом Д. Каганом (Edgard D. Kagan). Индийская алмазная биржа закончила регистрацию на мероприятие шесть дней назад из-за огромного интереса к шоу, которое прошло в специально построенном шатре на территории биржи.«После многих месяцев планирования и напряженной работы мы готовы открыть первую в своем роде «Индийскую бриллиантовую неделю», - сообщил вице-президент Индийской алмазной биржи Мехул Шах (Mehul Shah). – Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли создать это событие. Подготовка потребовала огромных усилий и координации, и теперь мы видим плоды наших стараний, которые воплотились в этом невероятном шоу».Президент Индийской алмазной биржи Ануп Мехта (Anoop Mehta) заявил: «На бирже царит праздничная атмосфера, так как недавно состоялся турнир по крикету, и мы счастливы, что «Индийская бриллиантовая неделя» набирает обороты. Я уверен, что это шоу станет одним из главных событий в календаре алмазной отрасли. Индия представляет чрезвычайно важный мировой рынок, а «Индийская бриллиантовая неделя» создает идеальную обстановку для создания бизнес-отношений с нашими друзьями и коллегами по всей алмазной отрасли. Мы намерены проводить "Индийскую бриллиантовую неделю" два раза в год».На «Индийской бриллиантовой неделе» также пройдет выставка оборудования по обнаружению синтетических бриллиантов с предоставлением услуг по конкурентоспособным ценам, специально организованными семинарами и обсуждениями темы использования синтетических материалов.