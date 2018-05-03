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Ювелирный дом Cartier организовал выставку в Австралии, первый раз представив более 300 ювелирных шедевров на континенте
Фото: Cartier
Большинство выставленных изделий изготовлено в стиле «гирлянда». Такую технику плетения платины мастера Cartier оттачивали годами. То, как они скручивали платину в тончайшие нити для того, чтобы подчеркнуть красоту использованных в украшении бриллиантов, стало отличительной четой техники создания ювелирных изделий дома Cartier.
На создание некоторых изделий повлияли культуры Египта, Индии, Китая и Японии.
Именно Луи-Франсуа Картье в 1847 основал ювелирный дом Cartier в Париже. Он сразу же стал известен за создание эксклюзивных и утонченных украшений наивысшего качества.
Сегодня можно полюбоваться на бриллиантовую тиару Halo, изготовленную в 1936 году на восемнадцатилетние королевы Елизаветы II, которую потом надела Кейт Миддлтон в день своего бракосочетания с принцем Уильямом в апреле 2011 года. Среди ювелирных изделий также можно увидеть обручальное кольцо Грейс Келли с бриллиантом и ожерелье, украшенное рубинами и бриллиантами, которое носила Элизабет Тейлор.
Выставка Cartier будет открыта до 22 июля 2018 года.
Виктория Кири, Rough&Polished
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