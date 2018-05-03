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Ювелирный дом Cartier организовал выставку в Австралии, первый раз представив более 300 ювелирных шедевров на континенте

23 апреля 2018
Новости
Впервые в Национальной галерее Австралии проводится выставка коллекции шедевров ювелирного дома Cartier, на которой представлено более 300 ювелирных изделий. Выставка, которая также называется «От королевского стиля до гламура Голливуда», представляет коллекцию ювелирных изделий и часов, которые носили на себе Кейт Миддлтон, Грейс Келли, Элизабет Тейлор и другие известные личности.

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Фото: Cartier


Большинство выставленных изделий изготовлено в стиле «гирлянда». Такую технику плетения платины мастера Cartier оттачивали годами. То, как они скручивали платину в тончайшие нити для того, чтобы подчеркнуть красоту использованных в украшении бриллиантов, стало отличительной четой техники создания ювелирных изделий дома Cartier.
На создание некоторых изделий повлияли культуры Египта, Индии, Китая и Японии.
Именно Луи-Франсуа Картье в 1847 основал ювелирный дом Cartier в Париже. Он сразу же стал известен за создание эксклюзивных и утонченных украшений наивысшего качества.
Сегодня можно полюбоваться на бриллиантовую тиару Halo, изготовленную в 1936 году на восемнадцатилетние королевы  Елизаветы II, которую потом надела Кейт Миддлтон в день своего бракосочетания с принцем Уильямом в апреле 2011 года. Среди ювелирных изделий также можно увидеть обручальное кольцо Грейс Келли с бриллиантом и ожерелье, украшенное рубинами и бриллиантами, которое носила Элизабет Тейлор.
Выставка Cartier будет открыта до 22 июля 2018 года.

Виктория Кири, Rough&Polished  

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