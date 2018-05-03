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09 апреля 2018
Trans Hex продает убыточное производство в Южной Африке
Производство в районе нижнего течения Оранжевой реки включает в себя убыточные рудники Бейкен (Baken) и Блоеддриф (Bloeddrif), которые в настоящее время находятся на уходе и техобслуживании.
Trans Hex получит 50 млн рандов ($4,14 млн) в денежной форме в течение 7 дней после подписания договора, а остальную сумму – отсроченными платежами в размере 2,75 млн рандов ($0,23 млн) каждый в течение 8 месяцев. Компания получит первый отсроченный платеж через 5 месяцев после подписания соглашения.
Рудник Блоеддриф понес убыток в размере 60,1 млн рандов ($5 млн) за шестимесячный период, окончившийся 30 сентября 2017 года, а также убыток в размере 55 млн рандов ($4,6 млн) за годовой период, окончившийся 31 марта 2017 года.
Возмещаемая стоимость рудника Блоеддриф по состоянию на 30 сентября 2017 года составила 12,6 млн рандов ($1,05 млн).
Trans Hex заявила, что направила свои усилия на обеспечение устойчивого будущего для производства в районе нижнего течения Оранжевой реки ввиду продажи рудников, включая поиск всех разумных путей и способов избежать и свести к минимуму вынужденные сокращения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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