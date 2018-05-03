Trans Hex продает убыточное производство в Южной Африке

23 апреля 2018

Trans Hex заявила, что продает свое производство в районе нижнего течения Оранжевой реки в Южной Африке за 72 млн рандов ($6 млн) в денежной форме.

Производство в районе нижнего течения Оранжевой реки включает в себя убыточные рудники Бейкен (Baken) и Блоеддриф (Bloeddrif), которые в настоящее время находятся на уходе и техобслуживании.

Trans Hex получит 50 млн рандов ($4,14 млн) в денежной форме в течение 7 дней после подписания договора, а остальную сумму – отсроченными платежами в размере 2,75 млн рандов ($0,23 млн) каждый в течение 8 месяцев. Компания получит первый отсроченный платеж через 5 месяцев после подписания соглашения.

Рудник Блоеддриф понес убыток в размере 60,1 млн рандов ($5 млн) за шестимесячный период, окончившийся 30 сентября 2017 года, а также убыток в размере 55 млн рандов ($4,6 млн) за годовой период, окончившийся 31 марта 2017 года.

Возмещаемая стоимость рудника Блоеддриф по состоянию на 30 сентября 2017 года составила 12,6 млн рандов ($1,05 млн).

Trans Hex заявила, что направила свои усилия на обеспечение устойчивого будущего для производства в районе нижнего течения Оранжевой реки ввиду продажи рудников, включая поиск всех разумных путей и способов избежать и свести к минимуму вынужденные сокращения.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished