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09 апреля 2018
Совместное предприятие правительства Намибии и De Beers продало 240 000 каратов компании Namdia и местным сайтхолдерам
«Этот результат позволил увеличить деятельность по бенефикации алмазов, и таким образом Namibia выполнила требования мандата», - сообщило издание Namibia Economist, процитировав министра по горному делу Тома Альвеендо (Tom Alweendo).
Он сообщил, что 54% алмазов, проданных сайтхолдерам, были обработаны в Намибии.
Исполнительный директор Namdia Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya) недавно заявил, что ее алмазы размечены для международных продаж, а не для местного рынка.
Государственная компания по торговле алмазами получала 15% от всего годового объема алмазов, добытого Namdeb, согласно маркетинговому и торговому соглашениям, подписанным между правительством Намибии и De Beers в 2016 году.
Министр по горному делу также сообщил, что правительство начало пересмотр 13 Акта об алмазах (Diamond Act) с целью обеспечения гарантии того, что закон соответствует «динамике отрасли».
Не ясно, что министр подразумевал под «динамикой отрасли» в своем сообщении.
Однако Альвеендо заявил, что Намибия должна продолжить соблюдать минимум необходимых условий Кимберлийского процесса и норм международной передовой практики для поддержания положительной репутации алмазов страны.
Он также сообщил, что Намибия добыла более 1,8 млн каратов алмазов за 2017-2018 финансовый год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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