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09 апреля 2018
Fura Gems хочет расширить бизнес цветных камней в Индии
Дев Шетти (Dev Shetty), президент и генеральный директор Fura Gems, сообщил: «Согласно нашему плану по расширению, индийский рынок является одним из трех рыков, представляющих для нас интерес. Мы очень рассчитываем на алмазный проект Бандер (Bunder) в штате Мадхья-Прадеш, а также на проекты в штатах Джаркханд и Орисса, которые показывают большой потенциал касательно месторождений полезных ископаемых. Исходя из нашего опыта, мы уверены, что сможем существенно понизить импорт цветных камней в Индию».
Рупак Сен (Rupak Sen), вице-президент по маркетингу и продажам Fura Gems, заявил: «Индия – самый крупный центр по огранке изумрудов по объему. Спрос на изумруды продолжает расти на индийском рынке, и мы намерены воспользоваться этим, стратегически подготовив отрасль».
Fura Gems владеет изумрудным рудником Коскез на 76%. Во время начальной фазы программы по выборке проб общий объем добытых изумрудов составил 1 720 каратов, из которых 826 каратов представляли изумруды наивысшего качества. Управляющая команда компании Fura Gems начала работу по разработке экспериментальной обогатительной установки и рассчитывает ввести ее в эксплуатацию 30 июня 2018 года или ранее.
Дев Шетти также добавил: «Fura Gems - первая в мире официально зарегистрированная на бирже компания, которая скоро начнет программу по выборке проб в Колумбии. Эта страна является крупнейшим в мире поставщиком изумрудов. Мы также заключили договор на право разработки четырех рубиновых рудников в Мозамбике и начали проведение геологоразведочных работ, скоро мы предоставим больше информации по этой теме. Fura Gems владеет лицензиями на разработку этих рудников на 80%».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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