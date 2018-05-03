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09 апреля 2018

Mountain Province объявила результаты третьих алмазных торгов 2018 года

23 апреля 2018
Новости
Mountain Province Diamonds Inc. объявила результаты недавно проведенных третьих алмазных торгов 2018 года.
Торговая сессия принесла компании в общей сложности $26,4 млн за 451 000 проданных каратов при средней цене за карат в $59 и $80 - на стандартной основе.
Клиенты продолжали демонстрировать устойчивый спрос: в тендере участвовали 171 компания, представители которых сделали в среднем 12,9 ставки за лот.
"Это представляет собой солидный результат для нашей третьей продажи года. Обнадеживают высокие уровни спроса, сохраняемые в нашем тендерном процессе, и достигнутая ценовая основа при продажах в течение этого истекшего квартала», - заявил Рид Маки (Reid Mackie), вице-президент Mountain Province по алмазному маркетингу.
Mountain Province Diamonds совместно с De Beers Canada является совладельцем рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), расположенного в Северо-Западных территориях Канады. Компании принадлежит 49% его акций.
 
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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