Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
Сегодня
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
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Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
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09 апреля 2018
Mountain Province объявила результаты третьих алмазных торгов 2018 года
Торговая сессия принесла компании в общей сложности $26,4 млн за 451 000 проданных каратов при средней цене за карат в $59 и $80 - на стандартной основе.
Клиенты продолжали демонстрировать устойчивый спрос: в тендере участвовали 171 компания, представители которых сделали в среднем 12,9 ставки за лот.
"Это представляет собой солидный результат для нашей третьей продажи года. Обнадеживают высокие уровни спроса, сохраняемые в нашем тендерном процессе, и достигнутая ценовая основа при продажах в течение этого истекшего квартала», - заявил Рид Маки (Reid Mackie), вице-президент Mountain Province по алмазному маркетингу.
Mountain Province Diamonds совместно с De Beers Canada является совладельцем рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), расположенного в Северо-Западных территориях Канады. Компании принадлежит 49% его акций.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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