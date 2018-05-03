Mountain Province объявила результаты третьих алмазных торгов 2018 года

23 апреля 2018

Mountain Province Diamonds Inc. объявила результаты недавно проведенных третьих алмазных торгов 2018 года.

Торговая сессия принесла компании в общей сложности $26,4 млн за 451 000 проданных каратов при средней цене за карат в $59 и $80 - на стандартной основе.

Клиенты продолжали демонстрировать устойчивый спрос: в тендере участвовали 171 компания, представители которых сделали в среднем 12,9 ставки за лот.

"Это представляет собой солидный результат для нашей третьей продажи года. Обнадеживают высокие уровни спроса, сохраняемые в нашем тендерном процессе, и достигнутая ценовая основа при продажах в течение этого истекшего квартала», - заявил Рид Маки (Reid Mackie), вице-президент Mountain Province по алмазному маркетингу.

Mountain Province Diamonds совместно с De Beers Canada является совладельцем рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), расположенного в Северо-Западных территориях Канады. Компании принадлежит 49% его акций.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



