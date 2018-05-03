Forevermark поддерживает успех женщин

20 апреля 2018

Фото: Forevermark

Forevermark, бриллиантовый бренд компании De Beers Group, выступил в поддержку равноправия полов и показал Коллекцию красной ковровой дорожки 2018 на уникальном показе мод, в котором участвовали модели и женщины, которые добились успеха в сфере своей деятельности. Модный показ прошел 18 апреля в отеле «Фо Сизонс» (Four Seasons) в Мумбае.Чтобы отметить трехлетнюю годовщину сотрудничества со структурой Организации Объединенных Наций «ООН-Женщины» (UN Women), Forevermark пригласил более 20 женщин, которые внесли вклад в продвижение роли женщин и укрепление равноправия полов в сфере своей деятельности, чтобы они приняли участие в показе. В рамках этого обязательства De Beers инвестировала $3 млн в программу расширения прав и возможностей женщин в странах, где компания ведет добычу алмазов, в своем бизнесе и маркетинговых кампаниях. Мала Мансукхани (Mala Mansukhani), Судамани Савант (Soudamani Sawant), Мруналини Дешмукх (Mrunalini Deshmukh), Лаки Морани (Lucky Morani) и Ашвини Айер Тивари (Ashwiny Iyer Tiwari), индийская женщина-кинематографист, были одними из тех влиятельных женщин-представительниц движения равноправия полов, которые участвовали в показе. На каждой из них было прекрасное, редкое, изысканное со всей ответственностью ювелирное изделие с бриллиантами бренда Forevermark. Тапси Панну (Taapsee Pannu), звезда Болливуда, которая решительно выступает за расширение прав и возможностей женщин, также участвовала в показе ювелирных изделий.Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, и Тематический чемпион движения солидарности за равенство полов HeForShe, созданного структурой «ООН-Женщины», выступили перед аудиторией с речью. Ништа Сатиям (Nishtha Satyam), заместитель председателя страны в структуре «ООн-Женщины», заявила: «Мы рассчитываем на международное партнерство с De Beers для продвижения идеи о равноправии полов и расширения прав и возможностей женщин».Чтобы сделать акцент на выдающуюся Коллекцию красой ковровой дорожки 2018, созданную брендом, показ ювелирных изделий прошел с участием моделей, представивших висячие серьги, браслеты разных видов, вечерние кольца и массивные ожерелья, все искусно украшенные бриллиантами Forevermark. Более 37 ювелирных изделий Forevermark из Индии были показаны на 90-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар». Они были созданы Лицензированными ювелирами Forevermark по всей стране.Выступая по такому случаю, директор индийского подразделения Forevermark Сачин Джейн (Sachin Jain) заявил: «Наша эксклюзивная Коллекция красной ковровой дорожки 2018 является еще одним подтверждением торжества женщин. Эта коллекция означает, что Forevermark представляет вечность, красоту, редкость, классическое великолепие в сочетании с современной эстетикой, грацию, любовь, но что важнее всего – ответственность и преданность идее сделать этот мир лучше».