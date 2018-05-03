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09 апреля 2018
Lucapa объявила, что кимберлит L164 готов к разработке
L164 является вторым кимберлитом на проекте Луло, обозначенным для начала разработки в рамках текущей программы по бурению и отбору проб.
Фото: Lucapa Diamond
Программа геологоразведки, финансируемая от прибыли, полученной компанией от добычи алмазов на аллювиальных месторождениях, нацелена на определение первоначального источника (или источников) крепкой породы, в которой содержатся алмазы исключительного размера и качества, добытые из аллювиальных месторождений на этом горном предприятии.
Эксперты сообщили, что на сегодняшний день L164 содержит самое большое количество гранатов G3D, G4D и других минералов-индикаторов кимберлита из всех участков проекта Луло, на которых брали пробы. L164 также содержит 11 гранатов, которые относятся к группе минералов, указывающих на содержание в породе алмазов.
«Кимберлит L164 рекомендован для проведения дальнейших геологоразведочных работ (проведение выборки микроалмазов и/или отбора валовых проб), так как в нем содержится высокий уровень мантийного вещества по сравнению с другими кимберлитами, на которых проводили пробные программы по бурению, и его алмазный потенциал относительно выше, чем у других кимберлитов, но все же низкий», - приводит Lucapa заявление Дистанционной геологоразведочной службы.
Компания сообщила, что рекомендации Дистанционной геологоразведочной службы по проведению последующей разработки рудника подкрепляются наличием следов разработки участка, находящегося рядом с кимберлитом, кустарным методом. Кустарные горняки не разрабатывали ни один из участков протяженных аллювиальных русел.
L164 находится на 35 км юго-западнее Блока 8, который располагается вдоль реки Какуило (Cacuilo), в районе, который представлял большой интерес и был выбран для отбора проб почвы. На этом участке были добыты гранаты G10D и микроалмазы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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