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09 апреля 2018
Firestone увеличила уровень добычи алмазов и продажи в третьем квартале
Компания сообщила, что средняя цена за карат составила $81, таким образом, доход компании вырос до $17,6 млн по сравнению с предыдущим кварталом, когда доход составил $12,5 млн.
Firestone добыла 192 604 карата в течение отчетного периода по сравнению с 180 709 каратами, добытыми во втором квартале. Уровень добычи вырос благодаря переработке руды с большим содержанием алмазов.
«Несмотря на то, что из-за обильных осадков мы испытывали некоторые трудности в добыче алмазов, содержание алмазов в руде увеличилось, как мы и ожидали, поэтому за этот квартал уровень добычи алмазов вырос по сравнению с добычами алмазов в предыдущем квартале, - заявил исполнительный директор кампании Стюарт Браун (Stuart Brown). – За первые девять месяцев этого финансового года на Ликхобонге объем произведенных каратов был меньше, чем мы планировали, по причине неблагоприятных погодных условий и высокого уровня воды на главной шахте, особенно в феврале и марте. Это ограничило доступ к рудным блокам с большим содержанием алмазов».
Стюарт Браун также отметил, что компания все же намерена достичь объема производства за год в размере по крайней мере от 800 000 до 850 000 каратов, так как она продвигается в добыче алмазов на рудных блоках с большим содержанием алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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