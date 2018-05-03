Лесото рассматривает возможность продления аренды на разработку рудника Летсенг для Gem Diamonds

20 апреля 2018

Gem Diamonds заявила, что правительство Лесото обозначило свое намерение продлить ее аренду на разработку рудника Летсенг (Letšeng) до 2034 года.

Правительство сообщило в своем заявлении, что аренда на разработку рудника может быть продлена, если необходимо, для любых подземных работ, которые в дальнейшем будут проходить на руднике.

«Правительство Лесото объявило, что оно намерено продлить аренду на разработку рудника Летсенг до 2034 года. Мы приняли это заявление как доказательство хороших партнерских отношений между Gem Diamonds и правительством, - заявил исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). – Я бы хотел поблагодарить правительство Лесото за его поддержку, которая поможет Gem Diamonds продолжить добывать одни из самых больших и ценных в мире алмазов на этом исключительном руднике».

Gem Diamonds сообщила, что полные условия продления договора об аренде подлежали рассмотрению во время официального переговорного процесса с Советом по делам горнодобывающей промышленности. Эти условия, после их согласования, будут включены в новый договор об аренде.

Летсенг известен тем, что на нем добывают крупные алмазы исключительного белого цвета, что делает его кимберлитовым алмазным рудником с самой высокой средней ценой за карат алмазов в мире.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



