Группа АЛРОСА раскрывает производственные результаты и предварительные результаты продаж за 1 квартал 2018 года

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GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
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Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
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Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
Группа АЛРОСА раскрывает производственные результаты и предварительные результаты продаж за 1 квартал 2018 года
«Основными факторами снижения объема алмазодобычи стали сокращение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки «Мир» в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды с карьера трубки «Удачная» в связи с завершением добычи открытым способом. Стоит отметить, что Компания продолжает развивать добычу на ключевых проектах – подземном руднике «Удачный» и ПАО «Севералмаз», добыча на которых увеличилась в 1 квартале 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года. Запланированный объем производства по итогам 2018 года составляет 36,6 млн каратов», – отметил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АЛРОСА Игорь Соболев.
По предварительным данным, объем продаж алмазов Группы АЛРОСА в 1 квартале 2018 года составил 13,3 млн каратов, в том числе 10,1 млн каратов алмазов ювелирного качества по средней цене 154 $/карат и 3,2 млн каратов алмазов технического качества по средней цене 8,0 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила $1,582 млрд, выручка от реализации бриллиантов – $23,7 млн.
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