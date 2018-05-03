Группа АЛРОСА раскрывает производственные результаты и предварительные результаты продаж за 1 квартал 2018 года

20 апреля 2018

Добыча алмазов Группы АЛРОСА по итогам 1 квартала 2018 года составила 7,4 млн каратов, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Основными факторами снижения объема алмазодобычи стали сокращение добычи Мирнинского ГОКа, связанное с прекращением добычи алмазов на подземном руднике трубки «Мир» в результате аварии в августе 2017 года, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды с карьера трубки «Удачная» в связи с завершением добычи открытым способом. Стоит отметить, что Компания продолжает развивать добычу на ключевых проектах – подземном руднике «Удачный» и ПАО «Севералмаз», добыча на которых увеличилась в 1 квартале 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года. Запланированный объем производства по итогам 2018 года составляет 36,6 млн каратов», – отметил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АЛРОСА Игорь Соболев.

По предварительным данным, объем продаж алмазов Группы АЛРОСА в 1 квартале 2018 года составил 13,3 млн каратов, в том числе 10,1 млн каратов алмазов ювелирного качества по средней цене 154 $/карат и 3,2 млн каратов алмазов технического качества по средней цене 8,0 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила $1,582 млрд, выручка от реализации бриллиантов – $23,7 млн.