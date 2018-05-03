Инвесторы вложат $500 млн в новый алмазный фонд

20 апреля 2018

Генеральный директор “I Do Now I Don’t,” интернет-платформы по открытой продаже бриллиантов и ювелирных изделий, Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto) создает новый фонд для алмазных компаний, призванный облегчить им получение кредитов.

«Это беспрецедентная для нашей отрасли инициатива, и мы ожидаем, что спрос будет настолько велик, что мы сможем быстро стать крупнейшим в мире нетрадиционным финансистом», - сказал Дель Гатто Rapaport News. По его словам, «среди дилеров, оптовиков, огранщиков наблюдается беспрецедентный дефицит оборотных средств».

Общий объем средств фонда за первые шесть-девять месяцев составит $100 млн. Дель Гатто сообщил при этом о наличии поддержки со стороны группы индивидуальных инвесторов, которые располагают возможностью увеличить средства фонда до $500 млн и даже до $1 млрд, в зависимости от спроса.

По словам Дель Гатто, получение финансирования будет упрощено по сравнению с теми требованиями, которые сегодня предъявляют компаниям, претендующим на банковский кредит. Фонд не будет в обязательном порядке требовать от компаний отчет о прибылях и убытках, как это практикуют финансовые учреждения, но вместо этого будет оценивать потенциального заемщика на основе других факторов, включая отзывы о нем, пояснил Дель Гатто. Кроме того, заемщики смогут получить кредит под залог своих алмазов. При том, что камни будут находиться у фонда на хранении, заемщики получат полный доступ к ним в любое время, с уведомлением за несколько часов.

Услуги Дель Гатто будут также включать в себя использование возможностей его торговой интернет-платформы, крупнейшей в своем роде и позволяющей клиентам продавать свои алмазы потребителям в глобальном масштабе. Использование платформы позволит дилерам получить доступ не только к капиталу, но и к потребителям, а не просто к розничным ювелирам, что, по словам создателя фонда, поможет им увеличить свою рентабельность.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

