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09 апреля 2018
АЛРОСА открыла представительство в Мумбаи
Фото: АЛРОСА
В торжественной церемонии открытия офиса приняли участие советник председателя и член Совета директоров Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem&Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Рассел Мехта (Russel Mehta), президент Индийской алмазно-бриллиантовой биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) Ануп Мехта и вице-президент BDB Мехул Шах (Mehul Shah).
Индия – крупнейший центр производства бриллиантов. По разным оценкам, здесь гранится от 70 до 90% всех алмазов мира. Являясь крупнейшей алмазодобывающей компанией, АЛРОСА успешно взаимодействует с этим рынком и заинтересована в укреплении этого сотрудничества.
В 2017 году АЛРОСА напрямую поставила компаниям из Индии алмазное сырье на сумму около $700 млн. В рамках контрактного периода 2018-2020 годов, АЛРОСА заключила долгосрочные контракты с 15 компаниями из Индии – 14 покупателями алмазов ювелирного качества и 1 покупателем технических алмазов. Кроме этого, еще более 100 компаний могут покупать сырье АЛРОСА на аукционах и спотовом рынке.
Представительство не будет вести торговую деятельность и сосредоточится на развитии связей с местным рынком. Директор офиса Джим Вимадалал (Jim Vimadalal) будет работать над повышением узнаваемости бренда АЛРОСА в Индии, расширением клиентской базы и консультированием клиентов. В его ответственность также войдет взаимодействие с отраслевыми организациями, в том числе по вопросам развития алмазно-бриллиантового рынка Индии, противодействия проникновению синтетических камней, исследования потребительского спроса.
«Индия играет огромную роль в мировой огранке, а также является достаточно перспективным рынком потребления ювелирных изделий с бриллиантами. Мы видим, что алмазно-бриллиантовый сектор страны сегодня активно развивается, и приветствуем инициативы руководства Индии по созданию более комфортной и устойчивой среды для работы отрасли. Безусловно, АЛРОСА заинтересована в увеличении присутствия на рынке Индии, в более тесном сотрудничестве с отраслевым сообществом – и для развития торговли, и для содействия развитию рынка в целом», - сказал член Правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
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