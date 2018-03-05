Компания Нирава Моди Firestar Diamond получила отсрочку по уплате долгов кредиторам

05 марта 2018

В конце прошлой недели нью-йоркское отделение Суда США по делам о банкротствах вынесло решение, накладывающее временный запрет на взыскание долгов с компании Нирава Моди (Nirav Modi) Firestar Diamond, подавшей заявление на защиту от кредиторов в связи с банкротством.

Firestar Diamonds подала заявление о банкротстве после того как Пенджабский национальный банк (Punjab National Bank, PNB) возбудил уголовное дело против индийского диамантера Нирава Моди в связи с предположительно произведенной выдачей несанкционированных кредитов на сумму $ 2 млрд компании Nirav Modi и ее дочерним иностранным компаниям, включая Firestar Diamond.

Постановление суда означает, что кредиторы не могут принимать меры для сбора долгов с должника или имущества должника в течение оговоренной судом отсрочки. Сообщается, что встреча кредиторов Firestar Diamond назначена судом на 30 марта в Нью-Йорке.



