Эксклюзив
Искусствовед Валентин Скурлов: «Фаберже, как и все придворные ювелиры, активно использовал бриллианты»
Валентин Скурлов - историк ювелирного искусства, кандидат искусствоведения, почетный академик Российской академии художеств, ученый секретарь и герольдмейстер Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного...
05 марта 2018
Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»
Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...
26 февраля 2018
Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл
Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...
19 февраля 2018
Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски
Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...
12 февраля 2018
Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»
В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...
05 февраля 2018
Компания Нирава Моди Firestar Diamond получила отсрочку по уплате долгов кредиторам
Firestar Diamonds подала заявление о банкротстве после того как Пенджабский национальный банк (Punjab National Bank, PNB) возбудил уголовное дело против индийского диамантера Нирава Моди в связи с предположительно произведенной выдачей несанкционированных кредитов на сумму $ 2 млрд компании Nirav Modi и ее дочерним иностранным компаниям, включая Firestar Diamond.
Постановление суда означает, что кредиторы не могут принимать меры для сбора долгов с должника или имущества должника в течение оговоренной судом отсрочки. Сообщается, что встреча кредиторов Firestar Diamond назначена судом на 30 марта в Нью-Йорке.
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