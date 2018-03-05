Месячный рост цен на бриллианты завершился их снижением - Carats.io

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В феврале запрашиваемые цены на бриллианты в Израиле демонстрировали рост, но в конце месяца пошли вниз, сообщает компания Carats.io в пресс-релизе, распространенном 4 марта, согласно которому израильские алмазные трейдеры на прошлой неделе снизили цены, что совпало с важной торговой ярмаркой в Гонконге.

Цены на бриллианты в Израиле снизились в среднем на 0,89% в ходе девятой недели (25 февраля - 3 марта) 2018 года по сравнению с предыдущей неделей. GDX – общий индекс цен на бриллианты компании Carats.io - составил в течение прошлой недели в среднем 10 029,16 пункта. Индекс отражает цены на наиболее торгуемые бриллианты на израильском алмазном рынке.

Индекс GDX открыл неделю на уровне 10 096,91 пункта и закрылся на уровне 10 012,22 пункта, снизившись с начала и до конца недели на 0,86%. Снижающиеся цены следуют за периодом роста цен, чему способствовал рост спроса и положительных ожиданий от Гонконгской международной выставки бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl Show). Тенденция роста цен, появившаяся в предыдущие недели, продолжалась в воскресенье и понедельник прошлой недели, однако во вторник, 27 февраля, в день открытия выставки, трейдеры снизили цены почти по всему ассортименту. В последующие дни трейдеры медленно корректировали цены, направляя их вверх.

Наибольшее снижение цен продемонстрировали бриллианты малых размеров, что отражено в индексе GDX-D для бриллиантов весом 0,18-0,99 карата. Индекс GDX-I, который отражает цены на цветные и прозрачные бриллианты высшей категории, торгуемые на рынке, подвергся наименьшему влиянию снижения цен, уйдя вниз в среднем на 0,53%.

Несмотря на снижение в конце февраля - второго месяца индексирования цен компанией Carats.io, - цены на бриллианты в течение этого месяца в целом показывали рост. Этот рост был вызван пополнением товарных запасов в розничных магазинах в США после праздничного сезона ноября-декабря; торговой ярмаркой, проведенной на израильской алмазной бирже, которая вызвала большой наплыв посетителей и способствовала заключению большого количества сделок; а также ожиданием активной деятельности на выставке в Гонконге. В течение месяца общий индекс GDX вырос на 0,85%. GDX-D увеличился на 1,22%, что отражает высокий спрос на мелкие бриллианты на потребительском рынке США.





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О компании Carats.io:

Carats.io специализируется на решениях типа «больших данных» для драгоценных камней и алмазной промышленности. Компания применяет сложный алгоритм, который сравнивает индивидуальные характеристики бриллианта с ежедневными рыночными условиями, используя не менее 14 параметров камня. В партнерстве с Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE) компания запустила индекс GDX, первый в своем роде индекс алмазного рынка, основанный на ежедневных данных о торговле бриллиантами в среде IDE.



В ближайшие несколько месяцев Carats.io выпустит две криптовалюты – «CUT» для алмазных дилеров B2B-трейдинга и «CARAT» для публики, - каждая из которых поддерживается бриллиантами, купленными на Израильской алмазной бирже, тем самым создавая первый в истории жизнеспособный вторичный рынок алмазной коммерции. Обе валюты поддерживаются бриллиантами с охватом рыночной капитализации в размере 50%.

Коммерциализируя алмазный рынок, Carats.io позволяет конечным пользователям инвестировать в реальный алмазный рынок Израильской алмазной биржи, что позволяет им торговать с использованием более знакомой по своему названию, менее волатильной и полностью основанной на активах валютой «CARAT».

Структура GDX:

Carats.io отслеживает запрашиваемые цены на десятки тысяч бриллиантов круглой огранки без калетты, сертифицированных GIA, которые предлагаются на торговой платформе Get-Diamonds.

● GDX - 0,18 - 2,5 карата, D-I, IF - SI2

● GDX-I -0,18 - 2,5 карата, D-F, IF-VVS2

● GDX-J -0,18 - 2,5 карата, G-I, VS1 - SI2

● GDX-D -0,18 - 0,99 карата, D-I, IF-SI2

● GDX 1+ - 1 - 2,5 карата, D-I, IF - SI2



