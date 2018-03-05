АЛРОСА в феврале реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $541,9 млн

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Группа АЛРОСА, крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в феврале и за два месяца 2018 года.

В феврале текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 541,9 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 532,8 млн долларов США, бриллиантов − 9,1 млн долларов США.

С начала 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 1,046 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,032 млрд долларов США, бриллиантов − 14,6 млн долларов США.

«В феврале основные рынки торговли алмазами демонстрировали достаточно высокую активность. Гранильный сектор продолжает пополнять свои запасы. Поддержанию спроса на алмазную продукцию способствовали также хорошие продажи ювелирных изделий в Китае в преддверии Китайского Нового года. В январе−феврале наблюдался рост цен на бриллианты большинства размерных категорий», − прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.



