Эксклюзив
Искусствовед Валентин Скурлов: «Фаберже, как и все придворные ювелиры, активно использовал бриллианты»
Валентин Скурлов - историк ювелирного искусства, кандидат искусствоведения, почетный академик Российской академии художеств, ученый секретарь и герольдмейстер Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного...
05 марта 2018
Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»
Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...
26 февраля 2018
Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл
Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...
19 февраля 2018
Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски
Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...
12 февраля 2018
Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»
В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...
05 февраля 2018
АЛРОСА в феврале реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $541,9 млн
В феврале текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 541,9 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 532,8 млн долларов США, бриллиантов − 9,1 млн долларов США.
С начала 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 1,046 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,032 млрд долларов США, бриллиантов − 14,6 млн долларов США.
«В феврале основные рынки торговли алмазами демонстрировали достаточно высокую активность. Гранильный сектор продолжает пополнять свои запасы. Поддержанию спроса на алмазную продукцию способствовали также хорошие продажи ювелирных изделий в Китае в преддверии Китайского Нового года. В январе−феврале наблюдался рост цен на бриллианты большинства размерных категорий», − прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)