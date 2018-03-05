Gem Diamonds добыла еще один алмаз весом более 100 каратов

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Компания Gem Diamonds добыла бесцветный алмаз высшего типа IIa весом 152 карата на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото. Это уже шестой алмаз весом более 100 каратов, который компания добыла с начала года.



Фото: Gem Diamonds



Среди добытых ею камней – алмаз весом 910 каратов, который был обнаружен в прошлом месяце.

Главный исполнительный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick) заявил в прошлом месяце, что добыча алмазов весом более 100 каратов связана с продолжающимися техническими улучшениями на руднике Летсенг.

В 2017 году компания произвела 111 811 каратов алмазного сырья, что на 3 процента больше, чем годом ранее, когда добыча составила 108 206 каратов.

В прошлом году Gem Diamonds продала 107 152 карата алмазов, что на 2 процента меньше, чем 108 945 каратов, проданных в 2016 году.

Однако выручка от продаж алмазов в 2017 году выросла на 12% - до $206,8 млн, составив $1 930 за карат, против выручки в $184,6 млн ($1 695 за карат) годом ранее.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



