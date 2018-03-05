Kennady получила промежуточное разрешение на поглощение

Промежуточное разрешение, помимо прочего, уполномочивает Kennady созвать и провести специальное собрание акционеров для утверждения соглашения.
В соответствии с судебным решением, собрания акционеров Kennady и Mountain Province запланировано провести в понедельник, 9 апреля, в Ванкувере.
По завершении сделки, около 76% объединенной компании будет принадлежать акционерам Mountain Province, остальные 24% - акционерам Kennady (за исключением простых акций, которые будут выпущены в соответствии с частным размещением).
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе