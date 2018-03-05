DPA запустит маркетинговую программу в Китае в июле

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Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) обнародовала свои планы по запуску маркетинговой программы в Китае в июле, которая будет ориентирована на поколение "миллениалов".

DPA уже развернула свою видовую маркетинговую программу «Подлинное – редко. Подлинное – это бриллиант» (Real is rare. Real is a Diamond) в США и Индии, надеясь обратиться к стремлению представителей "поколения двухтысячных" получить реальный опыт благодаря подчеркнутой редкости и ценности бриллиантов.

"Это следующий шаг в нашей глобальной маркетинговой платформе, предполагающий налаживание связи китайского "поколения двухтысячных" с бриллиантами, - заявил Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор DPA, на Гонконгской международной ювелирной выставке на прошлой неделе. - Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с обширным алмазно-ювелирным сообществом Китая для привнесения новой энергии в категорию бриллиантовых изделий".

Первая китайская кампания DPA на телевидении, а также в цифровых СМИ и социальных сетях представит бриллианты в качестве подлинного символа любви, способного вдохновлять заботу, нежность и внимание к партнёру.

"Китай является важным мировым потребительским рынком и предоставляет нам значительные возможности, - сказал председатель DPA Стивен Лусье (Stephen Lussier). -DPA играет важную роль, обеспечивая для алмазного и ювелирного сообщества реализацию потенциала всего этого рынка".



