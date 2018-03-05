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Эксклюзив

Искусствовед Валентин Скурлов: «Фаберже, как и все придворные ювелиры, активно использовал бриллианты»

Валентин Скурлов - историк ювелирного искусства, кандидат искусствоведения, почетный академик Российской академии художеств, ученый секретарь и герольдмейстер Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного...

05 марта 2018

Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»

Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...

26 февраля 2018

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл

Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

19 февраля 2018

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

12 февраля 2018

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

DPA запустит маркетинговую программу в Китае в июле

Сегодня
Новости
Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) обнародовала свои планы по запуску маркетинговой программы в Китае в июле, которая будет ориентирована на поколение "миллениалов".
DPA уже развернула свою видовую маркетинговую программу «Подлинное – редко. Подлинное – это бриллиант» (Real is rare. Real is a Diamond) в США и Индии, надеясь обратиться к стремлению представителей "поколения двухтысячных" получить реальный опыт благодаря подчеркнутой редкости и ценности бриллиантов.
"Это следующий шаг в нашей глобальной маркетинговой платформе, предполагающий налаживание связи китайского "поколения двухтысячных" с бриллиантами, - заявил Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор DPA, на Гонконгской международной ювелирной выставке на прошлой неделе. - Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с обширным алмазно-ювелирным сообществом Китая для привнесения новой энергии в категорию бриллиантовых изделий".
Первая китайская кампания DPA на телевидении, а также в цифровых СМИ и социальных сетях представит бриллианты в качестве подлинного символа любви, способного вдохновлять заботу, нежность и внимание к партнёру.
"Китай является важным мировым потребительским рынком и предоставляет нам значительные возможности, - сказал председатель DPA Стивен Лусье (Stephen Lussier). -DPA играет важную роль, обеспечивая для алмазного и ювелирного сообщества реализацию потенциала всего этого рынка".

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