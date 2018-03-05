Запасы алмазов рудника Аргайл компании Rio Tinto значительно сократились

Фото: Rio Tinto

Rio Tinto снизила свою оценку запасов алмазов, которые она может извлечь из шахты Аргайл (Argyle) в Австралии из-за операционных трудностей и более низкого прогноза цен на камни.Запасы руды на Аргайл были сокращены в конце 2017 года на 45% по сравнению с 2016 годом, до 16 млн тонн, или до 38,5 млн извлекаемых каратов алмазов, говорится в сообщении компании.Сокращение запасов включает в себя почти 5 млн тонн руды, которая была извлечена в течение 2017 года, а также еще 3 млн тонн руды из-за падения объемов производства, вызванного операционными трудностями в прошлом году.Rio Tinto также понизила прогнозы цен на алмазы с Аргайл на 2020 и 2021 годы, что привело к повышению «потолка безубыточности» производства – то есть минимального объема производства алмазов за квартал, которое потребуется для экономически оправданной добычи. Данный фактор в сочетании с корректировкой будущего содержания алмазов в породе привело к уменьшению запасов проекта еще на 5 млн тонн.Доступные объемы запасов позволят продолжить операции на Аргайл до 2020 года. Компания может повысить оценки запасов и продлить срок жизни шахты и после этой даты в зависимости от того, как проект будет проявлять себя в дальнейшем, заключили в Rio Tinto.