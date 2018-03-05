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05 февраля 2018

De Beers получила $555 млн в рамках второго цикла алмазных продаж 2018 года

Сегодня
Новости
Anglo American заявила, что в рамках второго цикла алмазных продаж 2018 года De Beers получила $555 млн по сравнению с $553 млн за аналогичный период прошлого года.
Хотя эти данные являются предварительными, и окончательные показатели полученных доходов будут, вероятно, скорректированы, выручка De Beers в отчетный период оказалась ниже, чем в первом цикле алмазных продаж, когда она составила $672 млн.
Несмотря на снижение выручки, исполнительный директор группы De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что второй цикл продаж в этом году вновь отметился хорошим спросом на алмазное сырье.
"(Алмазные продажи) соответствовали ожиданиям на фоне сильных розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами в праздничный сезон в США и ввиду позитивных признаков потребительского спроса в китайский Новый год", - отметил он.
Сезонный спрос на алмазное сырье для пополнения запасов приводит к тому, что значительная часть покупок необработанных камней огранщиками приходится на первый цикл продаж в году, и потому продажи в данный период оказываются более высокими. Об этом Кливер заявил в прошлом месяце.
В De Beers ранее сообщали, что средняя цена на алмазы в 2017 году снизилась на 13% до $162 за карат, против $187 за карат в 2016 году.
Это, по словам представителей компании, было частично компенсировано увеличением консолидированных продаж на 8% до 32,5 млн каратов, против 30,0 млн каратов в предыдущем году.
Добыча алмазного сырья De Beers в 2017 году увеличилась на 22% до 33,5 млн каратов, против 27,3 млн каратов в 2016 году, что отражает более сильные базовые условия торговли, а также вклад от наращивания производства на проекте Гачо Куэй.
Ожидается, что в 2018 году De Beers добудет от 34 млн до 36 млн каратов в зависимости от условий торговли.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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