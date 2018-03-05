Компания RioZim нуждается в $125 млн, чтобы продлить срок службы своего рудника Мурова на три года

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Компания RioZim заявила, что она нуждается в $125 млн, чтобы продлить на три года срок службы своего алмазного рудника Мурова (Murowa) в Звишаване (Zvishavane).

Главный исполнительный директор компании Бхеки Нкомо (Bheki Nkomo) сообщил парламентскому портфельному комитету по шахтам, что финансирование Мурова увеличит выпуск продукции до более чем одного миллиона каратов в год.

По его словам, за последние три года было инвестировано около $45 млн в то, чтобы продлить срок жизни рудника.

«Заглядывая в будущее, следует сказать, что срок жизни этого рудника заканчивается через 18 месяцев. По мере того как мы уходим глубже в наши кимберлитовые разработки, стоимость добычи резко возрастает, и поэтому, если нам нужно добывать больше алмазов, нам нужно больше инвестировать», - приводит слова Нкомо новостное агентство New Ziana.

«Чтобы продлить срок службы рудника примерно на три года, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере около $125 млн на разведку, новый завод в Гринфилде, тяжелое мобильное оборудование, новое жилье для персонала и соответствующую инфраструктуру, модернизацию электрической и водной инфраструктуры».

По данным Нкомо, в 2015 году рудник Мурова произвел 255 000 каратов алмазов, а в 2016 году производство достигло 475 000 каратов.

«В 2017 году мы почти в три раза превысили уровни 2015 года, и мы прогнозируем, что в 2018 году мы сможем достичь производства примерно более миллиона каратов алмазов», - сказал он, не указав точной цифры.

Компания RioZim забрала этот рудник у Rio Tinto в июле 2015 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





