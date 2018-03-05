На британских рынках капитала сейчас трудно собрать средства для компаний-юниоров, утверждает Stellar Diamonds

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Компания Stellar Diamonds заявила, что, как показывают события на рынках капитала в Великобритании, сейчас добывающим компаниям-юниорам «крайне сложно» получать там финансовые средства.

Главный исполнительный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson) сказал, что рыночная капитализация Stellar за последние шесть месяцев колебалась примерно на уровне $2 млн, что создавало дополнительные проблемы с привлечением капитала для разработки шахты в Сьерра-Леоне.

Он, однако, отметил, что его компанией было получено предложение о приобретении акций Stellar со стороны компании Newfield Resources, зарегистрированной на Австралийской фондовой бирже, со «значительной» премией для акционеров Stellar, что в случае успеха и наряду с запланированным сбором средств Newfield может привести к появлению капитала на развитие проекта Тонго-Тонгума (Tongo-Tonguma).

«Наряду с возможным предложением для компании Stellar компания Newfield Resources предоставила Stellar в период, закончившийся 31 декабря 2017 года, необеспеченный кредит в размере $3 млн...», - сказал Смитсон.

Средства предназначены для программы подготовки предпроектной документации, планового бурения, оплаты определенных лицензионных сборов, выплат кредиторам и операционных сборов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



