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05 февраля 2018

На британских рынках капитала сейчас трудно собрать средства для компаний-юниоров, утверждает Stellar Diamonds

Сегодня
Новости

Компания Stellar Diamonds заявила, что, как показывают события на рынках капитала в Великобритании, сейчас добывающим компаниям-юниорам «крайне сложно» получать там финансовые средства.
Главный исполнительный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson) сказал, что рыночная капитализация Stellar за последние шесть месяцев колебалась примерно на уровне $2 млн, что создавало дополнительные проблемы с привлечением капитала для разработки шахты в Сьерра-Леоне.
Он, однако, отметил, что его компанией было получено предложение о приобретении акций Stellar со стороны компании Newfield Resources, зарегистрированной на Австралийской фондовой бирже, со «значительной» премией для акционеров Stellar, что в случае успеха и наряду с запланированным сбором средств Newfield может привести к появлению капитала на развитие проекта Тонго-Тонгума (Tongo-Tonguma).
«Наряду с возможным предложением для компании Stellar компания Newfield Resources предоставила Stellar в период, закончившийся 31 декабря 2017 года, необеспеченный кредит в размере $3 млн...», -  сказал Смитсон.
Средства предназначены для программы подготовки предпроектной документации, планового бурения, оплаты определенных лицензионных сборов, выплат кредиторам и операционных сборов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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