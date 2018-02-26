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05 февраля 2018

Karelian Diamond проведет геологоразведку алмазного месторождения в Финляндии

Сегодня
Новости
Управление горнодобывающей промышленности Финляндии предоставило ирландской компании Karelian Diamond Resources четырехлетнее разрешение на геологоразведку алмазного месторождения в районе Каави (Kaavi), в восточной части страны. Эта лицензия предоставляет владельцу исключительное право подать заявку на начало добычи алмазов.
Участок площадью 28,84 гектара находится недалеко от операционных участков алмазоносной кимберлитовой трубки Лахтойоки (Lahtojoki), которая может стать первым алмазным месторождением в Европе за пределами России. Этот участок расположен вблизи зоны, на которой в прошлом году были обнаружены кимберлитовые каменные глыбы.
"Наиболее вероятным объяснением происхождения этих кимберлитовых валунов является то, что они откололись от неизвестного кимберлитового тела в леднике, расположенном выше первоначального места их обнаружения", - заявили в компании.

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