Karelian Diamond проведет геологоразведку алмазного месторождения в Финляндии

Участок площадью 28,84 гектара находится недалеко от операционных участков алмазоносной кимберлитовой трубки Лахтойоки (Lahtojoki), которая может стать первым алмазным месторождением в Европе за пределами России. Этот участок расположен вблизи зоны, на которой в прошлом году были обнаружены кимберлитовые каменные глыбы.
"Наиболее вероятным объяснением происхождения этих кимберлитовых валунов является то, что они откололись от неизвестного кимберлитового тела в леднике, расположенном выше первоначального места их обнаружения", - заявили в компании.