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05 февраля 2018

Бриллиантовая торговля в Бельгии активизировалась в начале года

Сегодня
Новости
Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в январе этого года бриллиантовая торговля в Бельгии активизировалась.
Экспорт бриллиантов из страны по стоимости вырос на 29% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до $813,4 млн, а средняя цена камней увеличилась на 6% до $2310 за карат.
Экспорт бриллиантов в США подскочил на 48% до $275,4 млн, тогда как в Гонконг он увеличился сразу на 95% до $144 млн, компенсировав сокращение поставок в Израиль на 5% до $102 млн.
Импорт бриллиантов по стоимости вырос на 8% до $955,5 млн, а чистый импорт, отражающий разницу между импортом и экспортом, снизился до $142 млн, против $249,9 млн годом ранее.
Импорт алмазного сырья вырос на 14% до $1,09 млрд, в то время как экспорт алмазов снизился на 1% до $1,02 млрд. Чистый импорт алмазов в Бельгию составил $75 млн, против чистого экспорта в прошлом году в размере $75,3 млн.
Сальдо алмазной торговли, отражающее разницу между чистым импортом и экспортом алмазно-бриллиантовой продукции, сократилось до $217 млн в пользу импорта, против $174,6 млн в пользу импорта в январе прошлого года.

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