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05 февраля 2018

Lucapa получила $1,7 млн от продаж алмазов с Луло

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond продала 2072 карата алмазов с проекта Луло (Lulo) в Анголе общей стоимостью $1,7 млн. Компания является совладельцем рудника совместно с Endiama и Rosas & Petalas.
Камни были проданы по средней цене $804 за карат, говорится в сообщении Lucapa.
Ранее компании удалось найти на Луло ряд крупных алмазов особых размеров, в частности камни весом 85 каратов и 52 карата.
Самый большой камень из реализованной партии весил 44 карата, среди предлагавшихся покупателям камней был также интенсивно-розовый алмаз весом 1,9 карата.
Последние торги подняли общую выручку от продажи алмазов с рудника Луло за 2018 год до $10,8 млн по средней цене за карат в $1731.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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