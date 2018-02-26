Lucapa получила $1,7 млн от продаж алмазов с Луло

Камни были проданы по средней цене $804 за карат, говорится в сообщении Lucapa.
Ранее компании удалось найти на Луло ряд крупных алмазов особых размеров, в частности камни весом 85 каратов и 52 карата.
Самый большой камень из реализованной партии весил 44 карата, среди предлагавшихся покупателям камней был также интенсивно-розовый алмаз весом 1,9 карата.
Последние торги подняли общую выручку от продажи алмазов с рудника Луло за 2018 год до $10,8 млн по средней цене за карат в $1731.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished