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05 февраля 2018

Изабель душ Сантуш вынуждена уступить лицензии на геологоразведку алмазов в пользу инвесторов

Сегодня
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Изабель душ Сантуш (Isabel dos Santos), дочь бывшего президента Анголы, потеряла лицензии на геологоразведку алмазов, сообщают СМИ.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в алмазной промышленности Анголы, ранее Сантуш владела лицензиями Камафука (Camafuca), Камазамбо (Camazambo) и Чири (Chiri).
Среди других лицензий на первичные месторождения - Мулепе (Mulepe), Сангамина (Sangamina) и Шеже (Tchiegi).
Все они расположены в северо-восточных алмазодобывающих провинциях Лунда-Норте и Лунда-Сул.
Президент государственной алмазной компании Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) также сказал, что срок действия лицензий истек и теперь доступен для новых партнеров по геологоразведке.
"Действительно, эти кимберлиты, которые мы представили и предлагаем для проведения геологоразведки, в прошлом передавались другим лицам в качестве лицензий, много лет назад, - говорит он на видео, записанном на закрытом совещании с горнодобывающими компаниями. - Эти лицензии истекли ... В настоящее время у нас нет никаких обязательств перед бывшими владельцами этих проектов".
Между тем представитель Endiama подтвердил, что видео является подлинным и что лицензии были предложены инвесторам.
Семья Жозе Эдуарду душ Сантуша в течение четырех десятилетий удерживала в руках власть в Анголе, но уход президента в прошлом году сильно изменил судьбу всех её членов.
Новый президент, Жоау Лоуренсу (João Lourenço) уволил дочь своего предшественника с поста председателя государственной нефтяной компании Sonangol в ноябре прошлого года.
По его словам, он обещал заняться проблемой семейных монополий в стране и сделать Анголу более привлекательной для инвесторов, сообщает Reuters.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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