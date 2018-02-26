Запасы алмазов Группы АЛРОСА в 2017 году увеличились почти до 1,2 млрд карат

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АЛРОСА подвела итоги геологоразведочной деятельности в 2017 году, отметив, что объем запасов алмазов с учетом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами ГКЗ увеличился за год на 57,8 млн карат. По состоянию на 1 января 2018 года он составил 1 182 млн карат.

На выполнение геологоразведочных и эксплоразведочных работ в 2017 году АЛРОСА направила в общей сложности почти 8 млрд рублей. Одновременно в компании стартовала реформа геологоразведочного комплекса, направленная на повышение его эффективности.

В 2017 году АЛРОСА и ее дочерние общества выполняли геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия), в Архангельской области и Анголе (концессия «Кванго»). В России геологоразведочные работы были сфокусированы в 8 наиболее перспективных районах, 7 из которых расположены в Якутии.

Прирост запасов связан с разведкой и оценкой глубоких горизонтов трубки «Интернациональная», подсчетом запасов глубоких горизонтов трубки «Юбилейная», а также завершением оценочных работ по 3-й очереди погребенной россыпи Нюрбинская.

В 2017 году в соответствии с решением Наблюдательного совета, АЛРОСА осуществила первый этап реформы своего геологоразведочного комплекса. На базе четырех геологоразведочных подразделений, работавших по территориальному признаку, были сформированы три специализированных центра компетенций: геологоразведочный, горно-буровой, а также научно-аналитический. Цель этих изменений − устранить дублирование административно-управленческих функций, усилить роль Службы главного геолога в геологоразведочном комплексе группы АЛРОСА.

"Реформа геологоразведочного комплекса должна способствовать его оптимизации и повышению эффективности, исключить дублирующие функции, повысить оперативность управления, снизить затраты. Аккумуляционный эффект от этих изменений, по нашим оценкам, составит более 300 млн рублей в год при сохранении темпов геологоразведочных работ", - отметил Главный геолог АК «АЛРОСА» (ПАО) Константин Гаранин.



