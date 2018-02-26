Продажи Birks упали в праздничный сезон

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Ноябрьские и декабрьские продажи Birks Group снизились на 4% из-за продолжающихся ремонтов в двух флагманских магазинах сети и ввиду слабых настроений потребителей в Канаде.

Базирующаяся в Монреале компания отметила, что сопоставимые продажи в магазинах, которые были открыты более года, за этот период выросли на 2%, в некоторой степени компенсировав негативное влияние магазинов, находящихся на ремонте. Президент и исполнительный директор Birks Group Жан-Кристоф Бедос (Jean-Christophe Bédos) объяснил улучшение показателей увеличением продаж фирменных продуктов Birks, целенаправленными маркетинговыми кампаниями и ростом продаж в сегменте электронной коммерции.

"Когда мы войдем в заключительный квартал финансового года, мы будем уделять основное внимание нашим краткосрочным и долгосрочным стратегиям роста, а именно обновлению наших флагманских магазинов, глобальному расширению торговой марки Birks, развитию нашего интернет-магазина и оптового бизнеса. Исполнение этих планов будет способствовать долгосрочному росту продаж и прибыльности компании", - заявил Бедос.

В рамках этой программы Birks в прошлом году подписала соглашение о партнерстве с интернет-магазином Luxify, чтобы продать редкие канадские бриллианты на азиатский рынок.



