Вход
Регистрация

Эксклюзив

Искусствовед Валентин Скурлов: «Фаберже, как и все придворные ювелиры, активно использовал бриллианты»

Валентин Скурлов - историк ювелирного искусства, кандидат искусствоведения, почетный академик Российской академии художеств, ученый секретарь и герольдмейстер Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного...

Сегодня

Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»

Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...

26 февраля 2018

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл

Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

19 февраля 2018

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

12 февраля 2018

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

Продажи Birks упали в праздничный сезон

Сегодня
Новости
Ноябрьские и декабрьские продажи Birks Group снизились на 4% из-за продолжающихся ремонтов в двух флагманских магазинах сети и ввиду слабых настроений потребителей в Канаде.
Базирующаяся в Монреале компания отметила, что сопоставимые продажи в магазинах, которые были открыты более года, за этот период выросли на 2%, в некоторой степени компенсировав негативное влияние магазинов, находящихся на ремонте. Президент и исполнительный директор Birks Group Жан-Кристоф Бедос (Jean-Christophe Bédos) объяснил улучшение показателей увеличением продаж фирменных продуктов Birks, целенаправленными маркетинговыми кампаниями и ростом продаж в сегменте электронной коммерции.
"Когда мы войдем в заключительный квартал финансового года, мы будем уделять основное внимание нашим краткосрочным и долгосрочным стратегиям роста, а именно обновлению наших флагманских магазинов, глобальному расширению торговой марки Birks, развитию нашего интернет-магазина и оптового бизнеса. Исполнение этих планов будет способствовать долгосрочному росту продаж и прибыльности компании", - заявил Бедос.
В рамках этой программы Birks в прошлом году подписала соглашение о партнерстве с интернет-магазином Luxify, чтобы продать редкие канадские бриллианты на азиатский рынок.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished