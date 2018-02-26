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05 февраля 2018

Продажи Pandora в 2017 году сократились из-за Азии и США

Сегодня
Новости
Продажи Pandora были ниже ожиданий в 2017 году из-за сокращения числа посетителей магазинах сети в Азии и на фоне сложных условий торговли на рынке США.
Выручка Pandora выросла на 12% до $3,74 млрд за прошлый год, против прогноза $3,78 -$3,94 млрд. При постоянных обменных курсах выручка увеличилась на 15%, сообщила базирующаяся в Дании ювелирная компания, занимающаяся продажей браслетов, колец и сережек.
В Северной и Южной Америке выручка выросла на 4% до $1,17 млрд, а рынок США продолжает оставаться сложным для компании.
"Розничный рынок в США оставался сложным, и сеть физических магазинов, в том числе открытых по франшизе, по-прежнему испытывала негативные результаты в сопоставимых продажах", - сказали в компании.
Азиатско-Тихоокеанский регион показал рост продаж на 25% до $795 млн, хотя в четвертом квартале он замедлился до 5%. Эта слабость в конце года во многом была вызвана 3%-ным снижением продаж в Австралии – на крупнейшем рынке для Pandora в регионе. В стране наблюдалось снижение числа китайских туристов.
Общая прибыль компании за 2017 год снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила $947,9 млн.
Pandora ожидает, что в этом году выручка увеличится на 7% - 10% в местных валютах.

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