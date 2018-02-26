Зимбабве планирует получить $235 млн от экспорта алмазов

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Глава зимбабвийской госкомпании Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) заявил, что в этом году страна планирует получить $235 млн от экспорта алмазного сырья.

Генеральный директор MMCZ Масимба Чандавенгерва (Masimba Chandavengerwa), слова которого приводит местная газета Herald, заявил на конференции по добыче полезных ископаемых в Хараре, что прогнозируемые доходы от добычи алмазов позволят добиться целевого уровня экспорта полезных ископаемых из Зимбабве за исключением золота в $2 млрд в год в 2018 году. В прошлом году экспорт составил $1,6 млрд.

Согласно данным государственной компании, в прошлом году Зимбабве продала алмазы на сумму $84,2 млн.

Три недели назад алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) провела пробную продажу алмазов, получив $829 000.

Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando) недавно заявил агентству Reuters, что ZCDC намерена реализовать 1,56 млн каратов алмазов в течение следующих двух месяцев - впервые с марта 2017 года страна будет осуществлять такие продажи.

ZCDC планирует увеличить производство до 3 млн каратов в этом году и до 4 млн каратов - в следующем.

В прошлом году компания добыла 1,8 млн каратов алмазов против 961 000 каратов в 2016 году.

Между тем, Чандавенгерва сказал, что Зимбабве регистрирует рост добычи хромовой руды и высокоуглеродистых феррохромов.

"Мы наблюдаем феноменальный рост в этих областях и в добыче большинства металлов платиновой группы. Производство золота также остается высоким, и добыча хрома увеличивается", - сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



