Вход
Регистрация

Эксклюзив

Искусствовед Валентин Скурлов: «Фаберже, как и все придворные ювелиры, активно использовал бриллианты»

Валентин Скурлов - историк ювелирного искусства, кандидат искусствоведения, почетный академик Российской академии художеств, ученый секретарь и герольдмейстер Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного...

Сегодня

Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»

Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...

26 февраля 2018

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл

Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

19 февраля 2018

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

12 февраля 2018

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

Федеральный бюджет может выделить 410 млн руб. на разведку алмазов в Архангельской области

Сегодня
Новости
(Finmarket.ru) - Роснедра поддержали заявку правительства Архангельской области о выделении 410 млн рублей из федерального бюджета на разведку алмазных месторождений в регионе в 2020-2022 годах, сообщает пресс-служба администрации региона.
"С 2012 года объемы производства в добывающем секторе Архангельской области увеличились практически в 4 раза. При этом доля Поморья в общероссийском показателе добычи алмазов выросла с 1,6% до 15%", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Орлова.
Промышленная добыча алмазов в Архангельской области началась в 2005 году, когда ОАО "Севералмаз" ("дочка" АЛРОСА) ввело в строй первую очередь Ломоносовского горно-обогатительного комбината производительностью 1 млн тонн руды в год. В марте 2014 компания запустила в эксплуатацию вторую очередь предприятия производительностью 3 млн тонн руды в год.
В июне 2014 года на месторождении имени Владимира Гриба заработал горно-обогатительный комбинат ОАО "Архангельскгеолдобыча".
В 2017 году в Архангельской области было добыто 7,493 млн карат алмазов.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished