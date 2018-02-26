Федеральный бюджет может выделить 410 млн руб. на разведку алмазов в Архангельской области

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(Finmarket.ru) - Роснедра поддержали заявку правительства Архангельской области о выделении 410 млн рублей из федерального бюджета на разведку алмазных месторождений в регионе в 2020-2022 годах, сообщает пресс-служба администрации региона.

"С 2012 года объемы производства в добывающем секторе Архангельской области увеличились практически в 4 раза. При этом доля Поморья в общероссийском показателе добычи алмазов выросла с 1,6% до 15%", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Орлова.

Промышленная добыча алмазов в Архангельской области началась в 2005 году, когда ОАО "Севералмаз" ("дочка" АЛРОСА) ввело в строй первую очередь Ломоносовского горно-обогатительного комбината производительностью 1 млн тонн руды в год. В марте 2014 компания запустила в эксплуатацию вторую очередь предприятия производительностью 3 млн тонн руды в год.

В июне 2014 года на месторождении имени Владимира Гриба заработал горно-обогатительный комбинат ОАО "Архангельскгеолдобыча".

В 2017 году в Архангельской области было добыто 7,493 млн карат алмазов.



