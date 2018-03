GJEPC направил Нираву Моди и Мехулу Чокси уведомление с требованием «предоставить разъяснения»

Вчера

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) направил уведомление с требованием предоставить разъяснения двум свои членам Нираву Моди (Nirav Modi) и Мехулу Чокси (Mehul Choksi), чьи компании сталкиваются с обвинениями в мошенничестве и дефолтом в отношении платежей банкам, говорится в опубликованном на портале gjepc.org пресс-релизе от 1 марта.

В уведомлении дается семь дней на предоставление разъяснений по поводу этих сведений, а в случае неспособности ответить или предоставить объяснения в течение семи дней Совет может инициировать соответствующие дисциплинарные меры против них в соответствии с положениями его Кодекса этики, принятыми и утвержденными на годовом общем собрании GJEPC в сентябре 2011 года.

До этого вице-председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah) указал в интервью в средствах массовой информации, что предполагаемое мошенничество и дефолт - это дело рук всего лишь двух лиц / компаний в отрасли, в которую входят тысячи торговцев алмазами и ювелиров.

Подчеркнув, что подавляющее большинство участников-экспортеров GJEPC вообще не используют систему подтверждающих писем для получения средств и регулярно осуществляют выплаты по кредитам в установленные сроки.

Между тем, как сообщает портал news18.com, три компании Нирава Моди (Nirav Modi) - Firestar Diamond, Inc. (FDI); Fantasy, Inc. (FI); и A Jaffe Inc. (AJI), которые в понедельник подали заявление на защиту в рамках банкротства в нью-йоркское отделение Суда США по делам о банкротстве, раскрыли целый лабиринт взаимосвязанных владельцев, которые в конечном итоге выводят эти три компании через несколько дочерних фирм на Нирава Моди через Гонконг.

Пенджабский национальный банк (Punjab National Bank, PNB) не был указан в качестве кредитора в документах о банкротстве, поданных в связи с делом о мошенничестве на сумму $ 2 млрд, которое касается этого индийского национализированного финансового учреждения. Единственными банками, упомянутыми в качестве кредиторов, являются HSBC и Israel Discount Bank (IDB), у которых двумя из этих компаний взяты подлежащие возврату кредиты на общую сумму $ 20 млн.

Как отмечается в сообщении, в документе признается, что подача Пенджабским национальным банком заявления об уголовном преследовании в связи с предположительно произведенной выдачей «несанкционированных кредитов» компании Nirav Modi и ее дочерним иностранным компаниям стало «событием, приведшим» к подаче заявления о банкротстве.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished