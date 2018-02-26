Организаторы Carat + объявили новые даты проведения алмазной выставки

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Вторая по счету алмазная выставка Carat + состоится с 6 по 8 мая в экспоцентре Antwerp Expo в Бельгии, сообщили организаторы мероприятия.

Международная ярмарка фокусируется на бриллиантах, отдельных камнях, ювелирных изделиях с бриллиантами и цветных драгоценных камнях. В прошлогодней выставке приняло участие 2727 посетителей. Шоу получило высокую оценку участников.

В этом году на мероприятии будут представлены специальные выставочные разделы, в том числе «Гостевая земля» (Guest Land), посвященная китайским экспонентам, и вечеринка Carat + Night, на которой в прошлом году в качестве почетного гостя присутствовала звезда из фильма про Джеймса Бонда «Казино Рояль» Катерина Мурино.

Carat + проводится непосредственно между известными мировыми ювелирными выставками Baselworld и JCK Las Vegas.



