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Эксклюзив

Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»

Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...

26 февраля 2018

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл

Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

19 февраля 2018

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

12 февраля 2018

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Организаторы Carat + объявили новые даты проведения алмазной выставки

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Вторая по счету алмазная выставка Carat + состоится с 6 по 8 мая в экспоцентре Antwerp Expo в Бельгии, сообщили организаторы мероприятия.
Международная ярмарка фокусируется на бриллиантах, отдельных камнях, ювелирных изделиях с бриллиантами и цветных драгоценных камнях. В прошлогодней выставке приняло участие 2727 посетителей. Шоу получило высокую оценку участников.
В этом году на мероприятии будут представлены специальные выставочные разделы, в том числе «Гостевая земля» (Guest Land), посвященная китайским экспонентам, и вечеринка Carat + Night, на которой в прошлом году в качестве почетного гостя присутствовала звезда из фильма про Джеймса Бонда «Казино Рояль» Катерина Мурино.
Carat + проводится непосредственно между известными мировыми ювелирными выставками Baselworld и JCK Las Vegas.

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