Michael Hill уходит из США после разочаровывающих результатов продаж

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Австралийская ювелирная компания Michael Hill сообщила, что закрывает свои операции в США после разочаровывающих результатов продаж в первой половине финансового года.

Продажи компании в США за отчетный период упали на 15% до $5,9 млн после предыдущих плохих показателей. Компания с трудом поддерживала свои операции в США с момента их запуска в 2008 году, несмотря на инвестиции в бизнес-модель, новые маркетинговые инициативы и усилия по повышению узнаваемости бренда.

"Наша деятельность на высококонкурентном ювелирном рынке США многому нас научила и помогла укрепить наш основной бизнес, включая разработку нашей стратегии свадебных коллекций, - сказал генеральный директор Michael Hill Фил Тейлор (Phil Taylor). - Однако в последние годы наши операции в США не получили достаточной доли рынка, а уровень капиталовложений, необходимый для расширения бизнеса, не оправдан в текущих условиях торговли".

Между тем, общие продажи группы повысились на 4,7% в течение первых 6 месяцев текущего финансового года, поскольку рост в Канаде и Новой Зеландии перевешивал слабые показатели торговли в США. Michael Hill владеет 172 магазинами в Австралии, 53 - в Новой Зеландии и 83 - в Канаде.



