Dominion Diamond использует систему Diamond Journey от Sarine для повышения отслеживаемости алмазов

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Dominion Diamond Mines, крупнейший в Канаде независимый производитель алмазов, представил на Гонконгской Международной ювелирной выставке (Hong Kong International Jewellery Show) обновленный веб-сайт CanadaMark, одной из отличительных особенностей которого стала система Sarine Diamond Journey.

Используя свое сильное присутствие в ограночном сегменте алмазной промышленности, Sarine запустила Sarine Diamond Journey, новую захватывающую парадигму визуализации, которая демонстрирует покупателям процесс создания их уникального бриллианта.

В Sarine отметили, что Dominion включила систему Diamond Journey в свою программу CanadaMark с целью предоставить своим клиентам всю широту информации об их бриллианте прямо через собственный сайт.

Дэвид Блок, главный исполнительный директор компании Sarine, заявил: "Мы считаем, что это еще один важный шаг в создании абсолютно нового розничного опыта покупки бриллиантов. Бренды смогут усилить свое положение, создавая постоянное взаимодействие со своими клиентами, которое выходит за рамки прежних каналов торговли. Sarine Diamond Journey будет играть ключевую роль в повышении качества услуг, предоставляемых компанией Sarine в сегменте розничной торговли".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



