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29 января 2018

North Arrow получила 64,25 карата алмазов с проекта Науджаат

Сегодня
Новости
North Arrow Minerals Inc., которая осуществляет геологоразведку и отбор проб на алмазном проекте Науджаат (Naujaat) в Канаде, сообщила о получении 64,25 карата алмазов из 209,8-тонной мини-валовой пробы, отобранной в июле 2017 года.
Компания получила в общей сложности 1991 алмаз размером более 1 мм из 209,84 тонны кимберлита при среднем содержании драгоценных камней в 30,6 карата на сто тонн руды. Три самых крупных добытых алмаза весят соответственно 5,25, 2,09 и 1,06 карата.
Желтые алмазы широкого диапазона различных оттенков и тонов составляют примерно 10,7% от общего количества извлеченных камней.
"Результаты добычи алмазов из мини-валовой пробы 2017 года подтвердили наличие важной популяции желтых камней в фазе A88 кимберлита Q1-4, - заявил Кен Армстронг (Ken Armstrong), президент и главный исполнительный директор North Arrow. - Как и предполагалось, этот точечный образец мини-валовой пробы поможет определить показатель численности алмазов в руде и их среднего содержания в породе на участке Q1-4, который ранее был недостаточно исследован, но доступ к которому открыт. Конечной целью исследования является сбор информации для планирования валовой пробы большего объема, которая, в свою очередь, будет использована для оценки стоимости алмазов и всей экономической целесообразности проекта".

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