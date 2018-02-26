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29 января 2018

Алмазные месторождения обнаружены на юго-востоке Зимбабве

Сегодня
Новости
Власти Зимбабве сообщили об обнаружении богатых месторождений алмазов в районе Сес (Sese) в округе Чиви (Chivi) провинции Масвинго на юго-востоке страны.
Министр по делам провинции Масвинго Жосайя Хунгве (Josaya Hungwe) заявил местной газете Herald, что инвесторы «борются между собой», чтобы начать добычу драгоценных камней.
"Меня только что проинформировали об обнаружении богатых алмазных месторождений в районе Сес округа Чиви, и эти драгоценные камни - это не аллювиальные алмазы, они залегают в кимберлитовых трубках, богатых алмазами, обнаруженными в этом районе. Это важный поворот для горной добычи в нашей провинции и для всей страны", - отметил он. – Инвесторам, которые заинтересованы в добыче алмазов, следует подумать над планами разработки месторождений, и правительство решит, как именно камни будут добываться".
С министерством горной добычи страны не удалось связаться для того, чтобы подтвердить открытие месторождений.
Как отметил Хунгве, предварительные данные показывают, что кимберлитовые трубки простираются от района Сес до района Мандива (Mandiva), которые находятся на расстоянии 10 км друг от друга.
В Herald также утверждают, что кимберлитовые трубки в Чиви могут быть продолжением кимберлитового пояса месторождения Мурова (Murowa), которое находится в соседней провинции Звишаване.
Шахта Мурова, ранее принадлежавшая Rio Tinto и River Ranch Mine, была единственной частной компанией, занимающейся добычей алмазов в стране.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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