Цены на бриллианты в Израиле оставались без существенных изменений в середине февраля - Carats.io

Сегодня

Цены на бриллианты в Израиле снизились на 0,16% за седьмую неделю 2018 года, а общий индекс GDX от Carats.io, закрылся за неделю на уровне 10 097,64.

Индекс представляет собой наиболее продаваемые бриллианты на израильском рынке. Carats отслеживает запрашиваемые цены на десятки тысяч сертифицированных GIA круглых бриллиантов, предлагаемых на площадке Get Diamond компании Israel Diamond Institute.

В среднем, общий индекс GDX повысился на 0,08% за седьмую неделю этого года, продолжая рост предыдущей недели. Наиболее заметным ростом отметился субиндекс GDX-J, который представляет собой ведущие товары для американского ювелирного рынка. Отчетную неделю он завершил общим ростом на 0,03%, а средний рост составил 0,12%.

Лучшим за данный период оказался субиндекс GDX-I, который отражает цены на бриллианты высшей категории цвета и чистоты, предлагаемые на израильском рынке.

Эти два показателя кратко отражают основные тенденции предыдущей недели, главным образом спрос на бриллианты, выигравший за счет Международной алмазной недели в Израиле. Цены начали расти во вторник 30 января до начала шоу, когда трейдеры готовились к выставке. Цены резко повысились в воскресенье 4 февраля и продолжали расти в течение недели, когда торговое событие закончилось.

В выходные дни цены в среднем снизились на 0,04%. Индекс GDX 1+, представляющий относительно большие камни на рынке, снизился на 0,33% в течение недели, а GDX-I, индекс бриллиантов инвестиционной категории, упал на 0,21%. GDX-D, который покрывает более малоразмерные бриллианты с отчетами Dossier, вырос на 0,02% в течение седьмой недели 2018 года.

В январе цены на камни выросли незначительно. За январь индекс GDX вырос на 0,4%, GDX-J продемонстрировал наибольший рост (0,8%), а самый низкий рост остался за GDX-I (0,2%), что указывает на спрос со стороны американских ритейлеров, чьи покупки были специфическими для ювелирных магазинов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



