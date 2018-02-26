Цены на бриллианты в Израиле оставались без существенных изменений в середине февраля - Carats.io

Индекс представляет собой наиболее продаваемые бриллианты на израильском рынке. Carats отслеживает запрашиваемые цены на десятки тысяч сертифицированных GIA круглых бриллиантов, предлагаемых на площадке Get Diamond компании Israel Diamond Institute.
В среднем, общий индекс GDX повысился на 0,08% за седьмую неделю этого года, продолжая рост предыдущей недели. Наиболее заметным ростом отметился субиндекс GDX-J, который представляет собой ведущие товары для американского ювелирного рынка. Отчетную неделю он завершил общим ростом на 0,03%, а средний рост составил 0,12%.
Лучшим за данный период оказался субиндекс GDX-I, который отражает цены на бриллианты высшей категории цвета и чистоты, предлагаемые на израильском рынке.
Эти два показателя кратко отражают основные тенденции предыдущей недели, главным образом спрос на бриллианты, выигравший за счет Международной алмазной недели в Израиле. Цены начали расти во вторник 30 января до начала шоу, когда трейдеры готовились к выставке. Цены резко повысились в воскресенье 4 февраля и продолжали расти в течение недели, когда торговое событие закончилось.
В выходные дни цены в среднем снизились на 0,04%. Индекс GDX 1+, представляющий относительно большие камни на рынке, снизился на 0,33% в течение недели, а GDX-I, индекс бриллиантов инвестиционной категории, упал на 0,21%. GDX-D, который покрывает более малоразмерные бриллианты с отчетами Dossier, вырос на 0,02% в течение седьмой недели 2018 года.
В январе цены на камни выросли незначительно. За январь индекс GDX вырос на 0,4%, GDX-J продемонстрировал наибольший рост (0,8%), а самый низкий рост остался за GDX-I (0,2%), что указывает на спрос со стороны американских ритейлеров, чьи покупки были специфическими для ювелирных магазинов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished