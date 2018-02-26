Гонконгская ювелирная выставка открылась с оптимистичным настроем

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Гонконгская Международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show) Совета по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) открылось 27 февраля и будет работать в течение пяти дней до 3 марта в экспоцентре AsiaWorld-Expo.

В этом году выставка собрала рекордное число экспонентов из 40 стран и регионов - 1970 компаний, среди которых – новые участники шоу из Белиза и Турции. Они продемонстрируют большой ассортимент ювелирного сырья, включая изысканные бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни, а также жемчуг для международных покупателей, говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Гонконгская Международная ювелирная выставка (Hong Kong International Jewellery Show), проходящая уже в 35-й раз, состоится с 1 по 5 марта в Гонконгском выставочном центре (HKCEC).

На двух выставках будет представлено более 4550 экспонентов из 52 стран и регионов мира, что позволит шоу стать крупнейшим событием ювелирной отрасли в мире.

Заместитель исполнительного директора HKTDC Бенджамин Чо (Benjamin Chau) сказал: "Число экспонентов является самым высоким в истории выставки. Это свидетельствует о том, что Гонконг является ключевой платформой для мировой ювелирной промышленности. Также растет необходимость в разнообразии продукции".

Чтобы облегчить покупателям поиск сырья для ювелирных изделий, на Международной выставке бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга были созданы тематические зоны для разных категорий продуктов. Зал Fine Diamonds демонстрирует качественные бриллианты любых размеров, разновидностей и цветов. Другая зона, Treasures of Nature, посвящена драгоценным и полудрагоценным цветным камням разного происхождения.

В этом году на выставке открыты 22 павильона стран и торговых организаций, представляющих Австралию, материковый Китай, Германию, Италию, Мьянму, Пакистан, Шри-Ланку, Таиланд и США; и такие известные торговые организации, как Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC), Международную ассоциацию цветных драгоценных камней (International Colored Gemstone Association) и Танзанитовый фонд (Tanzanite Foundation).

Кроме того, во время шоу будет проведено множество мероприятий для представителей бизнеса, в том числе праздничный ужин, спонсируемый Танзанитовым фондом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



