Юбилей смоленского «Кристалла»

Сегодня

Пресс-релиз

Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья!

В этом году исполняется 55 лет нашему «Кристаллу» – первому в стране крупному алмазообрабатывающему предприятию. На протяжении всех этих лет несколько поколений наших предшественников сохраняли и приумножали славу отечественных бриллиантов, знаменитой «русской огранки», совершенствовали технологическую базу, готовили рабочие кадры, преодолевали кризисы и спады, неизменно идя к своей главной цели – производству самых качественных и красивых бриллиантов в мире!

С благодарностью и признанием мы вспоминаем сегодня Игоря Алексеевича Судовского, первого директора завода, его преемника – Александра Ивановича Шкадова, а также продолжателя их дел – Юрия Николаевича Ребрика.

К большому сожалению, сегодня их нет уже с нами. Однако можно с уверенностью заявить, что во многом нашими успехами мы обязаны их опыту, знаниям и огромному авторитету, как в нашей стране, так и за рубежом.

55-летняя спираль нашей истории знала разные времена, на нашем пути мы неоднократно вместе радовались победам и сталкивались с проблемами, серьезными и не очень, и всё это нашло свое отражение в нашей общей судьбе, во всех этапах нашего долгого и нелегкого, но радостного пути.

За эти годы была создана поистине глобальная сеть дистрибуции нашей продукции, охватывающая сегодня основные мировые рынки алмазов и бриллиантов – Антверпен, Гонконг, Нью-Йорк, Дубай. «Кристалл» – первый и единственный в России постоянный клиент De Beers.

Более десяти лет назад, взяв новое направление, «Кристалл» учредил первое в Смоленске масштабное производство ювелирных украшений с бриллиантами. Сегодня ювелирная группа «Смоленские бриллианты» – признанный участник ювелирного рынка России с разветвленной торговой сетью, собственным стилем и сформировавшимся брендом.

Сегодня наша главная задача – повышение эффективности обработки сырья и рост производительности труда. Эти стратегические задачи поставлены перед производством, и цифры говорят о том, что нам удалось существенно продвинуться вперёд. Благодаря грамотной и слаженной работе подразделений и производств к концу 2017 года нам удалось достойно ответить на вызовы времени.

Завод – это не только производственные мощности. В первую очередь – это люди, без идей, навыков, умений которых успех был бы недостижим. Сегодня я хочу сказать слова благодарности в адрес рабочих, специалистов, руководителей, чей труд основывается на высочайшей личной ответственности и понимании важности решаемых нашим предприятием задач. Это люди, которые избрали нелегкий путь и достойно идут по этому пути, укрепляя и совершенствуя свой профессиональный опыт, навыки и знания. Несомненно, наше предприятие – одна из ярчайших страниц многовековой истории древнего Смоленска – города-воина, города- труженика, города-столицы бриллиантов России.

На рубеже очередной годовщины «Кристалла», его 55-летия, мы испытываем законную гордость тем, что трудимся на этом предприятии, что вносим свой посильный вклад в его развитие и процветание.

Мы верим в его будущее. Да здравствует «Кристалл»!

Максим Шкадов, генеральный директор ОАО «ПО «Кристалл»

