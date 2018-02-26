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Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»

Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...

26 февраля 2018

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл

Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

19 февраля 2018

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

12 февраля 2018

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Italian Exhibition Group возвращается в Азию

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Новости
Итальянская выставочная группа Italian Exhibition Group (IEG) сообщила о возвращении в Азию, где она продемонстрирует современные технологии и инновации в ювелирной и часовой промышленности на 35-й Гонконгской международной ювелирной выставке (Hong Kong International Jewellery Show) 1-5 марта.
Организатор ведущих ювелирных выставок в Европе подготовил к авторитетной ярмарке в Гонконге две платформы: T.GOLD INTERNATIONAL + METS - международную экспозицию оборудования и технологий для золотых ювелирных изделий, украшений с драгоценными камнями и часовой индустрии, и TRENDVISION JEWELLERY + FORECASTING, крупнейшую в мире обзорную площадку, изучающую глобальные тенденции ювелирного и часового производства.
В этом году на стенде T.GOLD INTERNATIONAL + METS в Гонконгском центре конференций и выставок Wanchai будут представлены 55 международных и итальянских экспонентов.
Событием, мимо которого нельзя пройти мимо, станет семинар TRENDVISION'S "What's HOT in Jewellery" с Паолой де Лукой (Paola De Luca). Она представит новые ювелирные тенденции 2018-2019 годов, а также обсудит влияние новейших технологий на ювелирное производство.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

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