Italian Exhibition Group возвращается в Азию

Сегодня

Итальянская выставочная группа Italian Exhibition Group (IEG) сообщила о возвращении в Азию, где она продемонстрирует современные технологии и инновации в ювелирной и часовой промышленности на 35-й Гонконгской международной ювелирной выставке (Hong Kong International Jewellery Show) 1-5 марта.

Организатор ведущих ювелирных выставок в Европе подготовил к авторитетной ярмарке в Гонконге две платформы: T.GOLD INTERNATIONAL + METS - международную экспозицию оборудования и технологий для золотых ювелирных изделий, украшений с драгоценными камнями и часовой индустрии, и TRENDVISION JEWELLERY + FORECASTING, крупнейшую в мире обзорную площадку, изучающую глобальные тенденции ювелирного и часового производства.

В этом году на стенде T.GOLD INTERNATIONAL + METS в Гонконгском центре конференций и выставок Wanchai будут представлены 55 международных и итальянских экспонентов.

Событием, мимо которого нельзя пройти мимо, станет семинар TRENDVISION'S "What's HOT in Jewellery" с Паолой де Лукой (Paola De Luca). Она представит новые ювелирные тенденции 2018-2019 годов, а также обсудит влияние новейших технологий на ювелирное производство.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе



