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29 января 2018

Tsodilo займется переработкой сухого кимберлитового концентрата

Сегодня
Новости
Tsodilo Resources сообщила, что первая партия из 43 барабанов кимберлитового концентрата была полностью перемещена на окончательную зону обогащения в городе Маун, Ботсвана.
В январе компания ввела в эксплуатацию систему сепарации руды в тяжелой среде (dense media separation, DMS) на кимберлите ВК16, использовав для её тестирования существовавшие отвалы породы.
Что касается образцов, полученных в ходе бурения скважин большого диаметра, то к 18 января было переработано 350,6 тонны руды. Общее число образцов составило 68 единиц из 243, то есть 28% от общего числа.
Эти 68 образцов дали 1372 кг концентрата, выход на DMS составил 0,39%.
Переработки образцов через сортировщик POLUS-M начнется после того, как будут предприняты все меры безопасности.
Сортировщик POLUS-M был создан для переработки сухого алмазного концентрата с размером зерна от - 8 до +6 мм, от - 6 до +3 мм и от - 3 до +1 мм в полевых условиях для проведения геологоразведочных работ на алмазных месторождениях.
Устройство будет перерабатывать руду фракции -8 мм на объектах компании, в то время как материал +8мм будет отсортирован и отправлен в Алмазный технопарк (Diamond Technology Park) в Габороне.
"Концепция работы сортировщика основана на использовании свойства алмаза - люминесценции при воздействии рентгеновского излучения - и на различии свойств алмазов и ассоциированных люминесцентных минералов", - сказано в сообщении Tsodilo.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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