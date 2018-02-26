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29 января 2018

Ведущие ученые и специалисты обсудят пути возобновления добычи на месторождении «Мир»

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Всероссийская конференция «Опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии» состоится в Москве 25-26 апреля по инициативе АЛРОСА. Компания соберет ведущих ученых, специалистов и горных инженеров, чтобы обсудить пути возобновления добычи на трубке "Мир", где в августе прошлого года произошла авария на подземном руднике.
Цель конференции - поиск технических и технологических решений, направленных на возобновление добычных работ на месторождении «Мир» для освоения разведанных запасов. Эти решения должны обладать высокой степенью промышленной реализуемости, быть экономически обоснованными и учитывать требования промышленной безопасности.
Организаторами конференции выступают институт «Якутнипроалмаз» и Институт проблем комплексного освоения недр (ИПКОН) РАН.
"АЛРОСА заинтересована в возобновлении добычи на месторождении «Мир», где все работы остановлены после прошлогодней аварии. Предлагаемые варианты возобновления добычных работ должны быть не только экономически обоснованы, но и отвечать всем требованиям промышленной и экологической безопасности. Для обсуждения этих и других вопросов мы планируем привлечь ведущих специалистов, чье мнение высоко ценим. Мы также хотим подробно ознакомиться с имеющимся опытом решения подобных проблем на других горных предприятиях. Конференция должна стать для этого отличной площадкой", - отметил директор института «Якутнипроалмаз» Андрей Зельберг.

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