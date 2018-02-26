De Beers не спешит возвращаться к операциям в Зимбабве

Сегодня

De Beers заявила, что не планирует в скором времени возвращаться в Зимбабве, и вместо этого сосредоточится на хорошо зарекомендовавших себя операциях на юге Африки.

В период с 1993 по 1999 год компания занималась эксклюзивной геологоразведкой в районе Маранге (Marange) в Зимбабве.

Исполнительный директор De Beers Consolidated Mines из ЮАР Филипп Бартон (Phillip Barton) в интервью Bloomberg в начале февраля заявлял, что компания в долгосрочной перспективе рассматривает возможность начать работы в Зимбабве и Демократической Республике Конго (ДРК).

"Несмотря на то, что мы продолжаем следить за геополитической ситуации в странах, представляющих для нас интерес, и воодушевлены прогрессом, который наблюдается во многих частях Африки, включая Зимбабве, основное внимание в исследовании De Beers Group по-прежнему уделяется тем регионам, где у нас есть хорошо организованные операции - Ботсвана, Намибия, ЮАР и Канада", - приводит газета Herald слова представителей компании.

Между тем в De Beers сообщают, что спрос на алмазы стал сильнее, чем когда-либо прежде, а прогнозы будущего потребления камней также остаются позитивными.

"Что касается перспектив сектора, то глобальный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами сильнее, чем когда-либо, особенно на ключевом потребительском рынке США. Фундаментальные факторы по-прежнему поддерживают позитивные долгосрочные ожидания", - сказали в компании.

De Beers намерена осуществлять «ответственное закрытие» более старых и более мелких операций, приближающихся к концу жизненного цикла, а также продолжит инвестировать в расширение производственных мощностей на других активах для удовлетворения требований к объемам производства.

К новым проектам группы относятся подземная часть рудника Венеция (Venetia) в ЮАР, новое геологоразведочное и алмазодобывающее судно SS Nujoma в Намибии и алмазный проект Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде. De Beers планирует также расширять свои рудники в Ботсване.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



