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29 января 2018

De Beers не спешит возвращаться к операциям в Зимбабве

Сегодня
Новости
De Beers заявила, что не планирует в скором времени возвращаться в Зимбабве, и вместо этого сосредоточится на хорошо зарекомендовавших себя операциях на юге Африки.
В период с 1993 по 1999 год компания занималась эксклюзивной геологоразведкой в районе Маранге (Marange) в Зимбабве.
Исполнительный директор De Beers Consolidated Mines из ЮАР Филипп Бартон (Phillip Barton) в интервью Bloomberg в начале февраля заявлял, что компания в долгосрочной перспективе рассматривает возможность начать работы в Зимбабве и Демократической Республике Конго (ДРК).
"Несмотря на то, что мы продолжаем следить за геополитической ситуации в странах, представляющих для нас интерес, и воодушевлены прогрессом, который наблюдается во многих частях Африки, включая Зимбабве, основное внимание в исследовании De Beers Group по-прежнему уделяется тем регионам, где у нас есть хорошо организованные операции - Ботсвана, Намибия, ЮАР и Канада", - приводит газета Herald слова представителей компании.
Между тем в De Beers сообщают, что спрос на алмазы стал сильнее, чем когда-либо прежде, а прогнозы будущего потребления камней также остаются позитивными.
"Что касается перспектив сектора, то глобальный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами сильнее, чем когда-либо, особенно на ключевом потребительском рынке США. Фундаментальные факторы по-прежнему поддерживают позитивные долгосрочные ожидания", - сказали в компании.
De Beers намерена осуществлять «ответственное закрытие» более старых и более мелких операций, приближающихся к концу жизненного цикла, а также продолжит инвестировать в расширение производственных мощностей на других активах для удовлетворения требований к объемам производства.
К новым проектам группы относятся подземная часть рудника Венеция (Venetia) в ЮАР, новое геологоразведочное и алмазодобывающее судно SS Nujoma в Намибии и алмазный проект Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде. De Beers планирует также расширять свои рудники в Ботсване.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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