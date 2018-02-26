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29 января 2018

GJEPC представит крупную индийскую делегацию на гонконгской ювелирной выставке

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организует индийский павильон на Гонконгской Международной выставке бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show) с 27 февраля по 3 марта, а также на проходящей параллельно Гонконгской Международной ювелирной выставке (Hong Kong International Jewellery Show) с 1 по 5 марта.
В этом году индийский павильон станет домом для крупнейших индийских производителей и розничных продавцов ювелирных изделий и драгоценных камней. Они продемонстрируют широкий спектр бриллиантов, драгоценных камней и ювелирных изделий. На первой из выставок, которая состоится в экспоцентре Asia World Expo, будут представлены 50 экспонентов. Они будут демонстрировать отдельные бриллианты и драгоценные камни. В здании Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC) на второй выставке будут сосредоточены павильон Индии и 33 производителя готовых ювелирных изделий.
Председатель GJEPC Прамод Кумар Агарвал (Pramod Kumar Agarwal) сказал: "Гонконг стал вторым по величине экспортным рынком для индийской индустрии ювелирных изделий и драгоценных камней. Эти две выставки в Гонконге 2018 года стали важной платформой для индийской ювелирной промышленности. Выставки не только помогают нам расширить наш охват на рынке Гонконга, но и дают доступ к ключевым рынкам Азии. Каждый год мы убеждаемся, что лучшие производители в павильоне Индии демонстрируют наши возможности с точки зрения наилучших типов огранки и дизайна ювелирных изделий".
Индия является одним из крупнейших в мире рынков ювелирных изделий и драгоценных камней. Общий экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из страны за период с апреля 2017 года по январь 2018 года составил $33,9 млрд. Из них в Гонконг было поставлено продукции на $10,9 млрд. Выручка от экспорта бриллиантов составила $7,97 млрд.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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