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29 января 2018

Бывший министр горной добычи Зимбабве отказался давать показания по добыче алмазов в Маранге

Сегодня
Новости
Бывший министр горной добычи Зимбабве Оберт Мпофу (Obert Mpofu) отказался давать показания в парламентском комитете по горной добыче и энергетике в отношении производства алмазов в Маранге, которое производилось под его руководством.
Добыча алмазов в Маранге сопровождалась контрабандой камней и слабым притоком доходов в казну страны, что вынудило Хараре консолидировать алмазные концессии в 2016 году.
Мпофу, который теперь стал министром внутренних дел Зимбабве, сказал, что он не будет давать показания по вопросам, уже не подпадающим под его компетенцию.
Министр также заявил о конфликте с председателем комитета Тембой Млисвой (Temba Mliswa), который, по его словам, использовал процесс, чтобы очернить его.
Млисва настоял на том, чтобы председательствовать на собрании. Также, по его словам, в даче показаний министром нет никакого противоречия, поскольку именно он руководил министерством горной добычи в интересующий комиссию период.
Ранее комитет заслушал показания Ловмора Куротви (Lovemore Kurotwi), который являлся акционером Canadile, добывавшей алмазы в Маранге.
По его утверждению, Мпофу попросил у Canadile взятку в размере $10 млн за одобрение специального разрешения для работы в Маранге.
Кроме того, заявил Куротви, Мпофу дал компании директиву выплатить адвокату Фараи Мутамангиру (Farai Mutamangira) $600 000 без предоставления каких-либо юридических услуг с его стороны.
Куротви обратился к бывшему президенту Роберту Мугабе, который лишь устно отчитал министра, но так и не инициировал расследование.
В феврале прошлого года Мугабе заявил, что в казну Зимбабве поступило только $2 млрд из примерно $15 млрд, которые были получены в результате продажи алмазов из Маранге с 2008 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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