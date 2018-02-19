Бывший министр горной добычи Зимбабве отказался давать показания по добыче алмазов в Маранге

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Бывший министр горной добычи Зимбабве Оберт Мпофу (Obert Mpofu) отказался давать показания в парламентском комитете по горной добыче и энергетике в отношении производства алмазов в Маранге, которое производилось под его руководством.

Добыча алмазов в Маранге сопровождалась контрабандой камней и слабым притоком доходов в казну страны, что вынудило Хараре консолидировать алмазные концессии в 2016 году.

Мпофу, который теперь стал министром внутренних дел Зимбабве, сказал, что он не будет давать показания по вопросам, уже не подпадающим под его компетенцию.

Министр также заявил о конфликте с председателем комитета Тембой Млисвой (Temba Mliswa), который, по его словам, использовал процесс, чтобы очернить его.

Млисва настоял на том, чтобы председательствовать на собрании. Также, по его словам, в даче показаний министром нет никакого противоречия, поскольку именно он руководил министерством горной добычи в интересующий комиссию период.

Ранее комитет заслушал показания Ловмора Куротви (Lovemore Kurotwi), который являлся акционером Canadile, добывавшей алмазы в Маранге.

По его утверждению, Мпофу попросил у Canadile взятку в размере $10 млн за одобрение специального разрешения для работы в Маранге.

Кроме того, заявил Куротви, Мпофу дал компании директиву выплатить адвокату Фараи Мутамангиру (Farai Mutamangira) $600 000 без предоставления каких-либо юридических услуг с его стороны.

Куротви обратился к бывшему президенту Роберту Мугабе, который лишь устно отчитал министра, но так и не инициировал расследование.

В феврале прошлого года Мугабе заявил, что в казну Зимбабве поступило только $2 млрд из примерно $15 млрд, которые были получены в результате продажи алмазов из Маранге с 2008 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



