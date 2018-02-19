Уильям Лэмб покидает компанию Lucara Diamond

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Lucara Diamond сообщила, что Уильям Лэмб (William Lamb) ушел с поста главного исполнительного директора компании и вышел из состава ее совета директоров с 25 февраля.

Его заменила Эйра Томас (Eira Thomas), основатель и директор компании.

Согласно сообщению Lucara Diamond, в совет директоров вошла Кэтрин Маклеод Зельцер (Catherine McLeod Seltzer), соучредитель компании.

«Я горжусь тем, что почти десять лет исполнял обязанности главного исполнительного директора Lucara, в течение которых месторождение Карове (Karowe) прошло путь от технико-экономического обоснования добычи до стабильно работающего алмазного рудника мирового класса», - сказал Лэмб.

«Недавнее приобретение компании Clara Diamond Solutions знаменует собой важную веху для Lucara Diamond и согласуется с нашим подходом к тому, чтобы выйти за рамки существующей отраслевой практики, внедряя инновации и прогрессивное развитие как ключевой элемент успеха компании».

Lucara Diamond согласилась купить Clara, передав авансом в качестве полной оплаты 13,1 млн своих акций (на сумму около $29 млн), что привело к разводнению существующего акционерного капитала примерно на 3,7 процента.

Компания сообщила в отдельном заявлении, что Clara использует запатентованные аналитические решения совместно с облачными и блокчейн-технологиями для модернизации существующей цепочки поставок алмазов, повышения эффективности и обеспечения уверенности в происхождении алмазов при их движении от рудника до покупателя бриллиантов.

Под руководством Лэмба флагманский рудник Карове компании Lucara превратился в один из прибыльнейших алмазных рудников в мире, став передовым производителем крупных алмазов типа IIA весом свыше 10,8 карата, включая исторический алмаз Lesedi La Rona («Наш свет») весом 1 109 каратов (второй по величине алмаз из когда-либо добытых), а также алмаз Constellation («Созвездие») весом 813 каратов, проданный за рекордные $63,1 млн, говорится в сообщении Lucara Diamond.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





