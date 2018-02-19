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29 января 2018

Бангкокская ювелирная выставка продемонстрировала мастерство тайских ювелиров

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Бангкокская выставка драгоценных камней и ювелирных изделий (Bangkok Gems & Jewelry Fair, BGJF), организованная Департаментом содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP) Министерства торговли Таиланда с 21 по 25 февраля, была посвящена теме «Наследие и мастерство» (Heritage & Craftsmanship). Она подчеркнула культурное наследие Таиланда и изысканное мастерство тайских ювелиров, попутно создавая условия для участия местных и международных компаний в торговых переговорах.
Министр торговли страны Сонтират Сонтиджиравонг (Sontirat Sontijirawong) заявил, что индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий обладает высоким потенциалом, а также является ключевой для экономики Таиланда. Кроме того, правительство страны намерено поддержать непрерывный рост отрасли, поддерживая становление Таиланда в качестве мирового центра ювелирной торговли.
На выставке гостям предлагалось принять участие в познавательных семинарах и получить консультации тайских и международных экспертов. Также предоставлялись услуги по анализу драгоценных камней от Института драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда и других ведущих мировых геммологических институтов.
По оценкам министерства, в прошедшей выставке приняли участие порядка 20 000 посетителей из 130 стран, которые потратили в общей сложности 2 млрд тайских бат. В выставке приняли участие около 900 ведущих компаний из Таиланда и из-за рубежа, которые заняли более 2000 стендов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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