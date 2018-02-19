Бангкокская ювелирная выставка продемонстрировала мастерство тайских ювелиров

Министр торговли страны Сонтират Сонтиджиравонг (Sontirat Sontijirawong) заявил, что индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий обладает высоким потенциалом, а также является ключевой для экономики Таиланда. Кроме того, правительство страны намерено поддержать непрерывный рост отрасли, поддерживая становление Таиланда в качестве мирового центра ювелирной торговли.
На выставке гостям предлагалось принять участие в познавательных семинарах и получить консультации тайских и международных экспертов. Также предоставлялись услуги по анализу драгоценных камней от Института драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда и других ведущих мировых геммологических институтов.
По оценкам министерства, в прошедшей выставке приняли участие порядка 20 000 посетителей из 130 стран, которые потратили в общей сложности 2 млрд тайских бат. В выставке приняли участие около 900 ведущих компаний из Таиланда и из-за рубежа, которые заняли более 2000 стендов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished